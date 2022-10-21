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Лукаку был замечен за курением. Ромелу утверждает, что на фото не он

вчера, 18:26

Издание The Sun опубликовало фотографию нападающего «Интера» Ромелу Лукаку, который курит электронную сигарету во время прогулки по Милану.

Бельгиец в своих соцсетях быстро отреагировал на новость The Sun:

Газета The Sun, вы связались не с тем человеком. Продолжайте играться. Мои люди очень скоро свяжутся с вами. Вы, ребята, тупые, как дерьмо, если публикуете фотографию, на которой запечатлен даже не я. Ваша информация не соответствует действительности.

Лукаку был замечен за курением. Ромелу утверждает, что на фото не он

Лукаку был замечен за курением. Ромелу утверждает, что на фото не он

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Все комментарии
Бoрат
Бoрат ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:09
Кстати, ты заметил, что чем меньше в Ман Сити становится негров, тем мощнее и сильнее выглядит игра команды
И наоборот, та же Бавария набрала мартышек, и буксует в Бундеслиге
Lexx1k
Lexx1k
вчера в 19:38
так это и правда не он. сейчас он их может засудить не просто за клевету, а за расизм... его адвокаты могут надавить на то, что эта газетёнка не различает темнокожих и типа "они для них все на одно лицо"... он их просто разорить может... учитывая повесточку блейк лайвс меттер в Британии.. они до сих пор на колено встают, учитывая, что в самих Штатах все давно забыли об этом...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:23
У каждого порядочного футболиста должен быть двойник!

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Futurista
Futurista
вчера в 19:17
Rare Fish
Rare Fish
вчера в 19:02
ему надо было сказать это Кварацхелия
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:50
реально не он
Elliada
Elliada
вчера в 18:32
В Челси тоже не ты играл?
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:29
В общем - "спалился"!
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