Лукаку был замечен за курением. Ромелу утверждает, что на фото не он

Издание The Sun опубликовало фотографию нападающего «Интера» , который курит электронную сигарету во время прогулки по Милану.

Бельгиец в своих соцсетях быстро отреагировал на новость The Sun:

Газета The Sun, вы связались не с тем человеком. Продолжайте играться. Мои люди очень скоро свяжутся с вами. Вы, ребята, тупые, как дерьмо, если публикуете фотографию, на которой запечатлен даже не я. Ваша информация не соответствует действительности.