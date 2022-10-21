Лукаку был замечен за курением. Ромелу утверждает, что на фото не он

Издание The Sun опубликовало фотографию нападающего «Интера» Ромелу Лукаку, который курит электронную сигарету во время прогулки по Милану.
Бельгиец в своих соцсетях быстро отреагировал на новость The Sun:
Газета The Sun, вы связались не с тем человеком. Продолжайте играться. Мои люди очень скоро свяжутся с вами. Вы, ребята, тупые, как дерьмо, если публикуете фотографию, на которой запечатлен даже не я. Ваша информация не соответствует действительности.
И наоборот, та же Бавария набрала мартышек, и буксует в Бундеслиге
И наоборот, та же Бавария набрала мартышек, и буксует в Бундеслиге
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https://img.6/i/00/35/15254400351159590471.jpg