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Ловрен и Кассьерра рискуют не сыграть против «Краснодара»

вчера, 11:54
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит30.10.2022 в 19:30 Не начался

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, какие футболисты пропустят матч 15-го тура РПЛ против «Краснодара».

Есть некоторые проблемы у Деяна Ловрена, Кассьерра все еще восстанавливается. Посмотрим, смогут ли они сыграть.

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 14:18
Попытки вынести Газпром обычно заканчиваются выносом пытающегося.
drixor
drixor
вчера в 14:16
не велика потеря!
Ловрен - косячник...
Кассьера-ниочем....
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:01
Быки в состоянии у себя дома вынести газпром и на время заткнуть гену и шляпника.
Izmar
Izmar
вчера в 12:00
Кассьерра лучше бы вообще не играл больше.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:57, ред.
Не хотелось бы их терять...
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