Ловрен и Кассьерра рискуют не сыграть против «Краснодара»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, какие футболисты пропустят матч 15-го тура РПЛ против «Краснодара».
Есть некоторые проблемы у Деяна Ловрена, Кассьерра все еще восстанавливается. Посмотрим, смогут ли они сыграть.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, какие футболисты пропустят матч 15-го тура РПЛ против «Краснодара».
Есть некоторые проблемы у Деяна Ловрена, Кассьерра все еще восстанавливается. Посмотрим, смогут ли они сыграть.
Ловрен - косячник...
Кассьера-ниочем....
Ловрен - косячник...
Кассьера-ниочем....