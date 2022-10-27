Ловрен и Кассьерра рискуют не сыграть против «Краснодара»

Главный тренер «Зенита» рассказал, какие футболисты пропустят матч 15-го тура РПЛ против «Краснодара».

Есть некоторые проблемы у Деяна Ловрена, Кассьерра все еще восстанавливается. Посмотрим, смогут ли они сыграть.