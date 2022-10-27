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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2022/2023

Французский журналист: «Сейчас Головин — лучший российский игрок в Европе»

вчера, 14:20

Французский журналист издания «Nice-Matin» Кристофер Ру высказался об игре полузащитника «Монако» Александра Головина.

Головин — один из самых техничных игроков в команде, но он должен забивать больше. У него есть качества, позволяющие быть более «убийственным» перед воротами.

Филипп Клеман (тренер «Монако») считает, что он добился огромного физического прогресса. Он прав. С самого начала подготовки и товарищеских матчей мы видели, как он защищался и бегал больше, чем в прошлом. В этом сезоне у него больше нет мышечных травм, которые испортили его первые сезоны в «Монако». Но он все еще слишком часто получает желтые карточки. Для атакующего игрока это вопиюще.

Однако он стал одним из самых постоянных футболистов «Монако». Сейчас Головин — лучший российский игрок в Европе.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:53, ред.
Из 5,5 легионеров по ту строну прицела-да,но никакого прогресса не увидел.Скорее-наоборот,заморозка роста.А травмы-это не к прогрессу игровому,да и карточки опровергают сказанное про рост игровых достоинств.
Baggio R.
Baggio R. ответ НикСта63 (раскрыть)
вчера в 15:27, ред.
В Европе полно российских игроков. Например, в одной Германии на различных уровнях их больше двухста. Но в топовых высших лигах, действительно, играют только Головин и Миранчук, плюс Лунин сидит на банке в Байере.
НикСта63
НикСта63
вчера в 14:44
Из двоих
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