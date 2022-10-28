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Корнеев: «С этим составом для ЦСКА невозможном бороться за чемпионство»

вчера, 08:34

Бывший футболист ЦСКА Игорь Корнеев поделился мнением о том, смогут ли «армейцы» конкурировать за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.

ЦСКА не может ставить других задач, кроме выигрыша чемпионата, Кубка и выхода в группу Лиги чемпионов, хотя последнее сейчас не актуально. Но с этим составом их решение невозможно.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 13:08
Ну да...Во времена чемпионства своим прямым конкурентам ,бывало, проигрывали,но середнякам и аутсайдерам-никогда.Вот и "формула успеха".Значит,сейчас тренерский состав недостаточно квалифицирован,коли не в состоянии подвести к отдельно взятой игре коллектив в боевом состоянии.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:05
Ой,чаво стряслось??? Совсем недавно хором пели славу карраскалям,и вот вдруг ни одной фамилии игроков с недостаточным уровнем.Надо как в "Зените"-состав по цене финала ЛЧ,но для очередной победе в РПЛ??? А губа не треснет у представителей тренерского цеха страны,годами плодящих "посредственностей"(как выяснилось).Ну тогда фрицев из Локо пригласите,они ждут и надеются.А не умеете тренировать-идите в шахты и на стройки.Можно в управдомы переквалифицироваться...
Николай Еремеев
Николай Еремеев
вчера в 11:14
Очень много пропускаем . пока не наладят игру в обороне , как при братьях и Игнашевиче , чемпионства нам действительно не видать , команда может не забить или мало забить с нынешними нападающими к сожалению средней руки , но если не пропускать в каждом матче , то это как минимум ничья- значит очки в копилку .Защита это как фундамент здания ,если он хорош и здание без трещин простоит , так и в игре.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 11:06
А кто у нас не теряет очки??? Нормальное явление , все хотят "выжить"
cska1948
cska1948 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 09:36
Если бы Чалов использовал 50% своих голевых моментов, то играл бы в Европе, а не у нас. "Нормальный состав" не может проиграть сегодняшнему Торпедо ДВЕ игры подряд. "Нормальный состав" не имеет права терять очки в Н.Новгороде. Если этот "нормальный состав" по итогам сезона попадёт в пятёрку, то это будет успехом.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 08:58
Нормальный состав. Играют вполне неплохо, но реализация просто аховая. Правильно сказал Корнаухов , что если бы Чалов использовал хотя бы 50% своих моментов, то дела у армейцев были бы намного лучше. Хотя и остальным прицел не мешало бы поправить. Защитники то поправятся и обороне будет полегче. А вот забивного нападающего надо искать. Да и с Заболотным давно пора расстаться, его уже не воскресить на все старания Федотова.
gwynb1eidd
gwynb1eidd
вчера в 08:49, ред.
Ну на самом деле, нет. Если все здоровы и стабильно играют, состав вполне конкурентоспособен против Зенита, поскольку тренеры разной квалификации, с хорошим тренером Зенит конечно вне конкуренции...

З.Ы. Это очень похоже на Баварию в Бундес лиги, там Бавария может проиграть чемпионат, только в одном случает, когда руководство не угадывает с тренером или когда появляется тренер самородок, как Клопп...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:47
Ну вообще то неплохой состав.
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