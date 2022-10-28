Корнеев: «С этим составом для ЦСКА невозможном бороться за чемпионство»

Бывший футболист ЦСКА поделился мнением о том, смогут ли «армейцы» конкурировать за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ .

ЦСКА не может ставить других задач, кроме выигрыша чемпионата, Кубка и выхода в группу Лиги чемпионов, хотя последнее сейчас не актуально. Но с этим составом их решение невозможно.