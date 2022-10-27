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Юран: «Мои „Химки“ играли вничью с „Зенитом“»

вчера, 16:14

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением о том, на что претендовал бы «Зенит» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, если бы участвовал в турнире.

Мы уже видели у «Зенита» более серьезный состав, с которым у команды не всегда все получалось в Европе. В какой-то момент мы два-три года подряд не могли выйти из группы, из-за чего просели в рейтинге УЕФА.

Сложно сказать, на что бы претендовал этот «Зенит» в Лиге чемпионов. Да, в РПЛ у «Зенита» состав на 1-2 головы выше, чем у остальных, за исключением ЦСКА. Но с «Зенитом» все равно можно играть. Мы с «Химками» играли с ними вничью, «Факел» тоже показал, что можно бороться.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:36, ред.
Я понимаю если бы Гончаренко сказал :"Я у Реала 2 раза выиграл с ЦСКА....обыгрывал Баварию с БАТЭ.....и сейчас с Уралом одержал 6 побед подряд"...

А этот : "Я с самим Зенитом вничью дома сыграл,...и теперь сижу без работы"
Сп62
Сп62
вчера в 19:57
Иногда, можно и себя похвалить.
pomor45
pomor45 ответ Izmar (раскрыть)
вчера в 19:39
Вот для того тренерские аутсайдеры и напрягаются с лидерами на все 200%, чтобы делать такие заявления. Потом молча проигрывают кому ни попадя, но вспоминают только это достижение, выдавая его за свой уровень.
Cara Delevingne
Cara Delevingne
вчера в 18:02
На самом деле имеет право так говорить. Пожалуй только Юран и имеет право говорить о Химках. Ему эта команда явно не безразлична. И да, при Юране Химки играли, боролись. Приятно было смотреть. Ну ладно, может и не прям приятно, но держались достойно ребтки
sv_1969
sv_1969 ответ Izmar (раскрыть)
вчера в 17:44
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 17:37
    Сейчас каждый может плюнуть в Химки.
    Izmar
    Izmar
    вчера в 17:12
    Это что, показатель мастерства Юрана?
    Futurista
    Futurista
    вчера в 16:15
    Прочитал "мои хомяки играли вничью с Зенитом")...
    Гость
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