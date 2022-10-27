Юран: «Мои „Химки“ играли вничью с „Зенитом“»

Бывший тренер «Химок» поделился мнением о том, на что претендовал бы «Зенит» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, если бы участвовал в турнире.

Мы уже видели у «Зенита» более серьезный состав, с которым у команды не всегда все получалось в Европе. В какой-то момент мы два-три года подряд не могли выйти из группы, из-за чего просели в рейтинге УЕФА .