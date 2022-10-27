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Йоканович: «Смолов — мой первый выбор, а Тюкавин — второй»

вчера, 15:49

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался о роли нападающего Константина Тюкавина в нынешнем сезоне.

Сейчас для меня первым выбором является Фёдор Смолов, а вторым – Тюкавин. При этом мы провели 18 матчей, и в 17 из них Костя принял участие. Он является одним из самых талантливых российских форвардов и будущим нашего клуба. С ним нет никаких проблем, он всегда очень усердно работает на тренировках и готов помочь команде в любой момент матча. Уверен, что он будет прогрессировать дальше. Если бы Тюкавин играл больше Смолова, вы бы, наверное, задали тот же вопрос. Конечно, все хотят играть как можно больше.

Также у нас в команде есть Грулёв, который является центральным нападающим, но я не могу всех поставить на эту позицию. Притом что в штрафной площади он действует чуть ли не лучше всех в команде. Поэтому я пытаюсь находить возможность смещать его туда.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 20:00
Мне Грулёв больше нравится на левом фланге.
Capral
Capral
вчера в 19:42
Всё по делу, Славиша.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 16:21
Срочно нужен третий ...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:51
А кто будет третьем?
Гость
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