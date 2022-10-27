Йоканович: «Смолов — мой первый выбор, а Тюкавин — второй»

Главный тренер «Динамо» высказался о роли нападающего в нынешнем сезоне.

Сейчас для меня первым выбором является Фёдор Смолов, а вторым – Тюкавин. При этом мы провели 18 матчей, и в 17 из них Костя принял участие. Он является одним из самых талантливых российских форвардов и будущим нашего клуба. С ним нет никаких проблем, он всегда очень усердно работает на тренировках и готов помочь команде в любой момент матча. Уверен, что он будет прогрессировать дальше. Если бы Тюкавин играл больше Смолова, вы бы, наверное, задали тот же вопрос. Конечно, все хотят играть как можно больше.

Также у нас в команде есть Грулёв, который является центральным нападающим, но я не могу всех поставить на эту позицию. Притом что в штрафной площади он действует чуть ли не лучше всех в команде. Поэтому я пытаюсь находить возможность смещать его туда.