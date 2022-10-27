Семшов: «Футболисты из Ирана могут приехать играть в РПЛ»

Бывший футболист «Зенита» прокомментировал новость о том, что питерский клуб сыграет товарищеский матч с иранской командой «Сепахан».

Решение о проведении матча с «Сепаханом» будут принимать высокопоставленные чиновники. Если «Зенит» не против, то почему бы и не сыграть.