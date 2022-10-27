Семшов: «Футболисты из Ирана могут приехать играть в РПЛ»

Бывший футболист «Зенита» Игорь Семшов прокомментировал новость о том, что питерский клуб сыграет товарищеский матч с иранской командой «Сепахан».
Решение о проведении матча с «Сепаханом» будут принимать высокопоставленные чиновники. Если «Зенит» не против, то почему бы и не сыграть.
Этот матч будет дружеским. Любая международная встреча — это хорошая новость, потому что наши игроки могут показать свои лучшие качества. Тем более футболисты Ирана могут себя проявить и потом приехать играть в РПЛ.
кто на улицу глядел, Толя пел, Борис молчал, на ТВ Семшов болтал. Дело было вечером, делать было нечего.
кто на улицу глядел, Толя пел, Борис молчал, на ТВ Семшов болтал. Дело было вечером, делать было нечего.