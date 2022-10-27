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Семшов: «Футболисты из Ирана могут приехать играть в РПЛ»

вчера, 16:26

Бывший футболист «Зенита» Игорь Семшов прокомментировал новость о том, что питерский клуб сыграет товарищеский матч с иранской командой «Сепахан».

Решение о проведении матча с «Сепаханом» будут принимать высокопоставленные чиновники. Если «Зенит» не против, то почему бы и не сыграть.

Этот матч будет дружеским. Любая международная встреча — это хорошая новость, потому что наши игроки могут показать свои лучшие качества. Тем более футболисты Ирана могут себя проявить и потом приехать играть в РПЛ.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 19:53, ред.
Никому не нужный ответ на никому не нужный вопрос. Кто на лавочке сидел,
кто на улицу глядел, Толя пел, Борис молчал, на ТВ Семшов болтал. Дело было вечером, делать было нечего.
Сп62
Сп62 ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 19:52
А, если нет ничего другого.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:46
А оно стоит с такой помпой этот матч организовывать?
2ju32vg43qca
2ju32vg43qca
вчера в 17:12
Даёшь новых азмунов!
kwa4ztfeu7g4
kwa4ztfeu7g4
вчера в 16:59
Это очень важно
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:55
Какая радость!
Гость
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