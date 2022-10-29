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Булыкин ждёт результативной игры в матче «Локомотив» — ЦСКА

вчера, 12:50
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Экс-футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Локомотивом».

ЦСКА — фаворит в дерби, но «Локомотив» может навязать борьбу. Обеим командам нужны очки: одним надо вылезти из подвала, другим — продолжать оставаться наверху. В последнее время у клубов не совсем ладится, но они приложат все усилия, чтобы заработать очки.

«Локомотив» — ЦСКА — это дерби, поэтому нас ждёт очень интересная и голевая игра. «Локо» может удивить соперника, хорошо провести встречу и взять какие-то очки. Но ЦСКА играет лучше.

«Локомотив» может навязать борьбу за счёт большой самоотдачи и реализации моментов — у ЦСКА в защите не совсем всё хорошо.

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Все комментарии
нечитайло
нечитайло
вчера в 13:07
Зрителям всегда интересны игры результативные
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:56
Результативная точно будет, вот только в чьи ворота !?)
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