Черчесов: «„Зенит“ будет чемпионом, если остальные перестанут бороться»

Главный тренер «Ференцвароша» считает, что в Российской Премьер-Лиге сохраняется интрига в борьбе за чемпионство.

Интрига в РПЛ жива. «Зенит» с «Факелом» сыграл вничью, а ещё «Спартаку» в Кубке проиграл. Понятно, что потенциально «Зенит» сильнее всех. Но всё зависит от того, как его потенциал реализовать. «Зенит» будет чемпионом, если остальные заранее отдадут ему титул. Если будут бороться, то будет и интрига.