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Черчесов: «„Зенит“ будет чемпионом, если остальные перестанут бороться»

вчера, 12:22

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов считает, что в Российской Премьер-Лиге сохраняется интрига в борьбе за чемпионство.

Интрига в РПЛ жива. «Зенит» с «Факелом» сыграл вничью, а ещё «Спартаку» в Кубке проиграл. Понятно, что потенциально «Зенит» сильнее всех. Но всё зависит от того, как его потенциал реализовать. «Зенит» будет чемпионом, если остальные заранее отдадут ему титул. Если будут бороться, то будет и интрига.

«Зенит» лидирует в РПЛ после 14 туров. В активе команды из Санкт-Петербурга 36 очков. У идущего вторым «Спартака» — 29. Замыкает тройку ЦСКА с 26 баллами.

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Все комментарии
Мишка Бигдан
Мишка Бигдан
вчера в 14:45
Без еврокубков бороться не за что
ДСА
ДСА
вчера в 13:23
Зениту конкурентов нет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 13:03
Ничего себе..."расскажи"...
А я откуда знаю....почему все 4 года к ряду старались перестарались...а Зенит как чемпионил так и чемпионит....
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 12:50
Рсскажи почему...интересно)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:45
Всё дело в том что Зенит будет чемпионом даже если другие команды и продолжат бороться...
Бубнин
Бубнин
вчера в 12:42
Это еще зависит от того, сколько очков "Зенит" наберет к концу чемпионата. Если больше всех, то да, будет чемпионом. А если нет - тогда уже другие команды будут.
shlomo
shlomo
вчера в 12:29
Особой интриги я не наблюдаю.... за второе место может быть...
Гость
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