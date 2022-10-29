Черчесов: «„Зенит“ будет чемпионом, если остальные перестанут бороться»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов считает, что в Российской Премьер-Лиге сохраняется интрига в борьбе за чемпионство.
Интрига в РПЛ жива. «Зенит» с «Факелом» сыграл вничью, а ещё «Спартаку» в Кубке проиграл. Понятно, что потенциально «Зенит» сильнее всех. Но всё зависит от того, как его потенциал реализовать. «Зенит» будет чемпионом, если остальные заранее отдадут ему титул. Если будут бороться, то будет и интрига.
«Зенит» лидирует в РПЛ после 14 туров. В активе команды из Санкт-Петербурга 36 очков. У идущего вторым «Спартака» — 29. Замыкает тройку ЦСКА с 26 баллами.
А я откуда знаю....почему все 4 года к ряду старались перестарались...а Зенит как чемпионил так и чемпионит....
А я откуда знаю....почему все 4 года к ряду старались перестарались...а Зенит как чемпионил так и чемпионит....