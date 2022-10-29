Камоцци: «„Спартак“ должен думать о своей мечте выиграть чемпионат»

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вчера, 11:51

Бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци перед матчем «Спартака» с «Торпедо» в рамках 15-го тура РПЛ выразил мнение, что красно-белым не нужно думать о борьбе с «Зенитом».

Каждую неделю «Спартаку» приходится демонстрировать на поле свои амбиции. Матч с «Торпедо» — не исключение. Не стоит думать о борьбе с «Зенитом». Для многих людей «Зенит» — непобедимая команда. Но «Спартак» должен думать о своей мечте выиграть чемпионат.

Матч «Спартак» — «Торпедо» пройдет завтра в 16:30 по московскому времени.