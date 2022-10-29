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Камоцци: «„Спартак“ должен думать о своей мечте выиграть чемпионат»

вчера, 11:51
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)Торпедо16:30 Не начался

Бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци перед матчем «Спартака» с «Торпедо» в рамках 15-го тура РПЛ выразил мнение, что красно-белым не нужно думать о борьбе с «Зенитом».

Каждую неделю «Спартаку» приходится демонстрировать на поле свои амбиции. Матч с «Торпедо» — не исключение. Не стоит думать о борьбе с «Зенитом». Для многих людей «Зенит» — непобедимая команда. Но «Спартак» должен думать о своей мечте выиграть чемпионат.

Матч «Спартак» — «Торпедо» пройдет завтра в 16:30 по московскому времени.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:26
Пока Спартак может только мечтать, а не думать.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 13:06
Газпром уж скоро 20 лет как стал спонсором Зенита...
Что не мешало другим клубам в эти годы чемпионить....
ABir
ABir
вчера в 12:31
Зенит догнать будет очень тяжело, а второе место для Спартака - вполне реальная перспектива
Мишка Бигдан
Мишка Бигдан
вчера в 12:11
Спартак даже в тройке не будет 100%.
ОПС
ОПС
вчера в 12:06
А мечта может остаться просто мечтой. А вообще то мечтать не вредно.
n5aqc2mm7c9d
n5aqc2mm7c9d
вчера в 12:02
Мечта пока жива???
Брулин
Брулин
вчера в 11:59
Пока есть Газпром других чемпионов не будет
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