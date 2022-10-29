Почетный президент РФС Вячеслав Колосков не считает легендой «Спартака» голландского нападающего Квинси Промеса.
У нас нет критериев легенды. Титов — легенда «Спартака». Аленичев и Дасаев — тоже легенды. Ну какая Промес сейчас легенда? Он сыграл полтора сезона, а его уже называют легендой. Никакая он не легенда. Просто нормальный игрок с уровнем чуть выше среднего.
В нынешнем сезоне Промес провел за «Спартак» 18 матчей, забил 14 голов и отдал 7 результативных передач
"Куинси Парк Арена"...
Метро "Проспект Промеса"...
В школах "Квинсиведенье"..."Промесология"...
"Куинси Парк Арена"...
Метро "Проспект Промеса"...
В школах "Квинсиведенье"..."Промесология"...