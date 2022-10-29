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Колосков: «Промес не является легендой „Спартака“»

вчера, 14:59

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков не считает легендой «Спартака» голландского нападающего Квинси Промеса.

У нас нет критериев легенды. Титов — легенда «Спартака». Аленичев и Дасаев — тоже легенды. Ну какая Промес сейчас легенда? Он сыграл полтора сезона, а его уже называют легендой. Никакая он не легенда. Просто нормальный игрок с уровнем чуть выше среднего.

В нынешнем сезоне Промес провел за «Спартак» 18 матчей, забил 14 голов и отдал 7 результативных передач

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Все комментарии
Boricku
Boricku
вчера в 17:15, ред.
Смородская тоже комменты топовые выдаёт, поженились бы что ли, и фамилии у них сельскохозяйственные.
112910415
112910415
вчера в 16:37
"Легенда" - особое понятие, отсылающее к прошедшим временам ...
про действующих современников едва ли стоит так говорить !
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 16:21
Гаврилов и Черенков − вот это ЛЕГЕНДЫ!!!
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 16:02, ред.
Это в твоих фантазиях, а в реальности:
"В Ленинградской области живет козлик по кличке Аршавин. Это громкое имя рогатое животное получило не случайно. Сразу после рождения его хозяева увидели на левом боку, покрытом темной шерстью, белую цифру “10”.
"Поселок в Ленобласти могли назвать Аршавинка. Но его представители запросили большие деньги за переименование, и в итоге поселок назвали «Отрадное озеро»."
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 16:01
У "почетного" серьезные проблемы - теперь ему ночами слышаться голоса, которые нашептывают ему, что Промес - легенда. Просыпаясь, он на полном серьезе вступает с ними в спор, пытаясь доказать обратное.
ABir
ABir
вчера в 16:01
Промес действительно ещё не легенда, но может ей стать
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 15:59
Вообще то Промес за Спартак 5 полных и 3 неполных сезона провел и забил 95 мячей!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:46
Легенда это Черенков, Нетто, Титов, Аленичев, Дасаев. А Промес..... Едва ли
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 15:29, ред.
Всё лучше чем дзюбанизм и травоедение...
Zak11
Zak11
вчера в 15:22
Всмысле сыграл полтора года? Колосков в последнее время такую ахинею несёт. Видимо годы сказываются.
lotsman
lotsman
вчера в 15:21
Просто у людей понятия самого слова, легенда, нет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:06, ред.
Этак...года через 3-4...
"Куинси Парк Арена"...
Метро "Проспект Промеса"...
В школах "Квинсиведенье"..."Промесология"...
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