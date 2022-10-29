Колосков: «Промес не является легендой „Спартака“»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков не считает легендой «Спартака» голландского нападающего .

У нас нет критериев легенды. Титов — легенда «Спартака». Аленичев и Дасаев — тоже легенды. Ну какая Промес сейчас легенда? Он сыграл полтора сезона, а его уже называют легендой. Никакая он не легенда. Просто нормальный игрок с уровнем чуть выше среднего.