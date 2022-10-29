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Тарханов: «„Локомотив“ может удивить ЦСКА только запредельной самоотдачей»

вчера, 13:48
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов порассуждал о предстоящем матче «Локомотива» и ЦСКА.

У «Локомотива» шансов против ЦСКА практически нет. Всё возможно, но им будет тяжело. Всё может быть, они могут собраться и выдать хороший матч, но армейцы фавориты. Хотя ЦСКА временами играет нестабильно, в этом и может быть шанс «Локомотива». Железнодорожники могут удивить ЦСКА только запредельной самоотдачей, борьбой на каждом участке поля. Понятно, что ЦСКА — фаворит матча, но в таких встречах может быть все что угодно.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 15:58
ЦСКА победит не крупно
Izmar
Izmar
вчера в 15:15
Это было раньше, а теперь Локомотив удивляет всех одними поражениями.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:52
Удивит , если не пропустит больше трёх.
Удачи ЦСКА !
makkie
makkie
вчера в 14:08
Если сыграют как с Динамо, то вынут 5-6 мячей от цска.
x96vxvy8hg5m
x96vxvy8hg5m
вчера в 14:07
Для цска пути назад НЕТ!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:03
Шансы у Локомотива есть, надо только воспользоваться случаем.
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