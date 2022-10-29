Тарханов: «„Локомотив“ может удивить ЦСКА только запредельной самоотдачей»

Бывший главный тренер «Урала» порассуждал о предстоящем матче «Локомотива» и ЦСКА .

У «Локомотива» шансов против ЦСКА практически нет. Всё возможно, но им будет тяжело. Всё может быть, они могут собраться и выдать хороший матч, но армейцы фавориты. Хотя ЦСКА временами играет нестабильно, в этом и может быть шанс «Локомотива». Железнодорожники могут удивить ЦСКА только запредельной самоотдачей, борьбой на каждом участке поля. Понятно, что ЦСКА — фаворит матча, но в таких встречах может быть все что угодно.