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Пономарёв: «У „Локомотива“ сейчас очень неприятное положение»

вчера, 14:30
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарёв порассуждал о предстоящем матче москвичей с «Локомотивом».

У «Локомотива» сейчас очень неприятное положение. Сменился тренер, а это будоражит команду. Как можно в середине сезона выгнать тренера и поставить непонятно кого? Это очень травмирует команду. Поэтому такие результаты. Выглядит «Локомотив» сейчас не очень прилично. От предстоящей встречи можно ожидать все что угодно. «Локомотив» может как раненый зверь выстрелить в матче против ЦСКА. Терять им уже нечего и опускаться ниже в таблице нельзя. Тренера пока у них тоже нет, очень сложная ситуация для команды. Состав у ЦСКА посильнее и стабильнее. Я отдаю больше предпочтения армейцам в матче.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 17:00
Ну спасибо Пономарёву, что открыл нам глаза на проблемы Локо.
А то мы жили в "розовых очках" и не знали об этом.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:55
Локо на данный момент времени совершенно не впечетляют, можно сказать раздрайв.
Valeriy-48
Valeriy-48
вчера в 16:48
Пока руководство РЖД не поймет, что необходим Семин, который может и игру поставить и смену себе подготовить, команда так и будет кувыркаться, но очевидно какие то другие цели преследуются, они видать для них важнее...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:23
У наших более неприятное положение.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 14:54
Пономарёв очень "мягко" сказал о Локомотиве. На самом деле у команды не неприятное положение, а катастрофическое, команду не будоражит, а трясет в предсмертных судорогах, выглядит Локомотив не не очень прилично, а очень неприлично. Ну и то что команда может выстрелить, как раненый зверь - попутал Пономарёв - не раненый зверь выстреливает, а раненого зверя пристреливают.
Василий 50
Василий 50
вчера в 14:34
Вот это новость
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