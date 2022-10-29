Пономарёв: «У „Локомотива“ сейчас очень неприятное положение»

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарёв порассуждал о предстоящем матче москвичей с «Локомотивом».

У «Локомотива» сейчас очень неприятное положение. Сменился тренер, а это будоражит команду. Как можно в середине сезона выгнать тренера и поставить непонятно кого? Это очень травмирует команду. Поэтому такие результаты. Выглядит «Локомотив» сейчас не очень прилично. От предстоящей встречи можно ожидать все что угодно. «Локомотив» может как раненый зверь выстрелить в матче против ЦСКА . Терять им уже нечего и опускаться ниже в таблице нельзя. Тренера пока у них тоже нет, очень сложная ситуация для команды. Состав у ЦСКА посильнее и стабильнее. Я отдаю больше предпочтения армейцам в матче.