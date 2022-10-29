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Гогниев получил красную карточку после первого тайма матча с «Динамо»

вчера, 15:12
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)6 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев был удален после первого тайма матча 15-го тура РПЛ против «Динамо».

После того как судейская бригада покидала поле, Гогниев начал спорить с главным арбитром Яном Бобровским. Изначально Бобровский прошел мимо, но затем развернулся, подошел к специалисту и показал ему желтую карточку, которая стала для него второй.

После первого тайма «Химки» проигрывают «Динамо» со счетом 0:3.

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 18:05
Хм, так он же Спартак!!!
Этим всё сказано.
adekvat
adekvat
вчера в 17:16
Кто ему сказал что он тренер, псих какой то.
112910415
112910415
вчера в 16:18
не последний ли его матч ?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:12
Химки уже не спасти.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:09
Эта красная карточка должна стать символической и Гогниев после того как его удалили с матча, должен быть изгнан из клуба!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:04
Вступая в "систему" ты невольно даёшь согласие действовать по правилам "системы"...
Да и словами в адрес Бобровского навряд ли что изменишь....
Данный судья в ворота Торпедо уже в конце игры с Ростовом давал пенальти перебивать пока понедельник не наступил...судья ловить устал...у соперника пенальтисты кончились...пока ему в наушник указание не пришло "Давай завязывай, зрители уже уже ушли, ночь на дворе"
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 15:56, ред.
Попутал футбол на школьном аульском дворе с РПЛ...)
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 15:46
Это лебединая песня. Человек явно не готов к РПЛ.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ p92hzf53ed6s (раскрыть)
вчера в 15:41
Он ведет себя как в захудалрм ауле. Тренировать команду РПЛ и сборную его родного кишлака это не одно и тоже
Василий 50
Василий 50
вчера в 15:35
Кому нужен такой тренер?
Мишка Бигдан
Мишка Бигдан
вчера в 15:30
Думаю сегодня из химок Гогниева тоже удалят
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ Zak11 (раскрыть)
вчера в 15:25
С Юраном они могли быть в первой шестёрке.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:24
    Zak11
    Zak11
    вчера в 15:24
    Химки полностью уничтожены. Хотя на старте сезона я думал, что они сохранят место в РПЛ. Руководство нужно менять, если клуб хотят спасти. Там совершенно неадекватные люди работают...
    p92hzf53ed6s
    p92hzf53ed6s
    вчера в 15:20
    Горячий парень, придется остыть...
    Гость
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