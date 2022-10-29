Гогниев получил красную карточку после первого тайма матча с «Динамо»

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вчера, 15:12

Главный тренер «Химок» был удален после первого тайма матча 15-го тура РПЛ против «Динамо».

После того как судейская бригада покидала поле, Гогниев начал спорить с главным арбитром Яном Бобровским. Изначально Бобровский прошел мимо, но затем развернулся, подошел к специалисту и показал ему желтую карточку, которая стала для него второй.

После первого тайма «Химки» проигрывают «Динамо» со счетом 0:3.