Гогниев получил красную карточку после первого тайма матча с «Динамо»

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев был удален после первого тайма матча 15-го тура РПЛ против «Динамо».
После того как судейская бригада покидала поле, Гогниев начал спорить с главным арбитром Яном Бобровским. Изначально Бобровский прошел мимо, но затем развернулся, подошел к специалисту и показал ему желтую карточку, которая стала для него второй.
После первого тайма «Химки» проигрывают «Динамо» со счетом 0:3.
Да и словами в адрес Бобровского навряд ли что изменишь....
Данный судья в ворота Торпедо уже в конце игры с Ростовом давал пенальти перебивать пока понедельник не наступил...судья ловить устал...у соперника пенальтисты кончились...пока ему в наушник указание не пришло "Давай завязывай, зрители уже уже ушли, ночь на дворе"
Да и словами в адрес Бобровского навряд ли что изменишь....
Данный судья в ворота Торпедо уже в конце игры с Ростовом давал пенальти перебивать пока понедельник не наступил...судья ловить устал...у соперника пенальтисты кончились...пока ему в наушник указание не пришло "Давай завязывай, зрители уже уже ушли, ночь на дворе"