«Локомотив» проиграл ЦСКА в матче 15-го тура РПЛ (0:1).
Хесус Медина отличился победным мячом на 22-й минуте. На 90+6-й гости остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Егор Ушаков.
После матча «красно-зеленые» идут на 14-м месте (12 очков), «армейцы» занимают 3-ю позицию (29 баллов).
Локо сегодня сыграл выше всяких похвал, единственный упрёк это завершающая стадия атаки.
Локо полностью переиграл ЦСКА, причём по всем показателям, уступил только в одном, в счёте.
С одной стороны игра порадовала, но осадок из-за счёта.
И как уже по традиции отличились судьи, как можно было не удалять армейца (Зайнутдинова) я не понимаю. Но это так отступление, хотя это решение вполне могло повлиять на результат.
Обидно конечно, но игрокам Локо сегодня зачёт!!!
Локо сегодня сыграл выше всяких похвал, единственный упрёк это завершающая стадия атаки.
Локо полностью переиграл ЦСКА, причём по всем показателям, уступил только в одном, в счёте.
С одной стороны игра порадовала, но осадок из-за счёта.
И как уже по традиции отличились судьи, как можно было не удалять армейца (Зайнутдинова) я не понимаю. Но это так отступление, хотя это решение вполне могло повлиять на результат.
Обидно конечно, но игрокам Локо сегодня зачёт!!!
Федотов в очередной раз дает сопернику шанс на спасение, выпуская Заболотного, прям однолюб какой-то.
Напрягают комментаторы - самопровозглашенные эксперты, которые после каждого эпизода делают свои категоричные умозаключения.
Ну и к судье есть вопросы. Не было единых трактовок, где-то свистел , а где-то пропускал, хотя моменты были идентичными. Никому не подсуживал, просто планка у него прыгала то вверх то вниз.
Армейцев с победой!!! Локо набраться терпения, должны же они когда-то возродиться.
Федотов в очередной раз дает сопернику шанс на спасение, выпуская Заболотного, прям однолюб какой-то.
Напрягают комментаторы - самопровозглашенные эксперты, которые после каждого эпизода делают свои категоричные умозаключения.
Ну и к судье есть вопросы. Не было единых трактовок, где-то свистел , а где-то пропускал, хотя моменты были идентичными. Никому не подсуживал, просто планка у него прыгала то вверх то вниз.
Армейцев с победой!!! Локо набраться терпения, должны же они когда-то возродиться.