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«Локомотив» проиграл ЦСКА

вчера, 21:01
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

«Локомотив» проиграл ЦСКА в матче 15-го тура РПЛ (0:1).

Хесус Медина отличился победным мячом на 22-й минуте. На 90+6-й гости остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Егор Ушаков.

После матча «красно-зеленые» идут на 14-м месте (12 очков), «армейцы» занимают 3-ю позицию (29 баллов).

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:20, ред.
Матч не видел...не слышал..
ЦСКА с Победой!!
Наконец то...спустя месяц Федотов победил...судя по "некоторым" комментам поклонников Локо "под подавляющем неоспоримом неимоверным и однозначным преимуществом" железнодорожников... )))
SonataArctica
SonataArctica ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 03:36
Карпин так сказал?)...
SonataArctica
SonataArctica ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 03:32
еще лучше ВАР отменить) как и Фан-77)
SonataArctica
SonataArctica ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 03:30
Кого?
SonataArctica
SonataArctica
сегодня в 03:29
Кто бы думал?...
протон
протон ответ ЮЗИК (раскрыть)
сегодня в 00:56
Поздравляю с кушем! Я что значит, в группе смерти оказался?
8et4utdf5vap
8et4utdf5vap
сегодня в 00:39, ред.
Жаль, такого гола лишили! Пересотрел несколько раз и убедился, что нарушение было только со стороны Баринова по толчку в спину.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 23:31
ЦСКА хватает только на первый тайм ,уже какую игру . И дело не в физике ,а скорее ,в психологии . Если бы у Локо были форварды хотя бы среднего уровня ,то счёт 100% был бы иным . Для ЦСКА неплохой результат при двух опасных моментах .
амурец
амурец
вчера в 23:31
Жаль
Террпсихора
Террпсихора ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:20
ну хз, там сперва Баринов толкал в спину! Если б не отмашка и Ушаков упал - 100% свистнули штрафной в пользу ЦСКА
Константин Смирнов
Константин Смирнов
вчера в 23:12
Локомотив ДНИЩЕ
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:01
Армейцам больше повезло
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 23:00
А судейские ошибки и тем более грубые в пользу одной из команд, не буду вилять, в пользу ЦСКА, останутся на совести судьи, счёт это точно не изменит.
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Вот мнение эксперта Боброва со СЭ :

В ходе матча 15-го тура чемпионата России «Локомотив» — ЦСКА (0:1) арбитр Артем Любимов ошибочно не вынес предупреждения трем футболистам железнодорожников. Все они «висели» на желтых карточках и рисковали заработать автоматическую дисквалификацию.
На 28-й минуте судья ошибочно не вынес предупреждение Дмитрию Баринову, когда железнодорожник в единоборстве с Федором Чаловым ударил соперника рукой в голову. Для капитана «Локо» эта желтая карточка стала бы четвертой в турнире.
На 52-й минуте Любимов неверно квалифицировал фол Станислава Магкеева, который сбил Хорхе Карраскаля. Рефери ограничился назначением штрафного удара, но не вынес защитнику «Локомотива» предупреждение за срыв перспективной атаки. Оно стало бы для Магкеева четвертым в турнире.
Позднее во втором тайме около своей штрафной площади грубо обошелся с соперником Тин Едвай. Любимов фол зафиксировал, назначил штрафной удар, но не достал желтую карточку. Она стала бы для Едвая четвертой.

Получается, что Баринов, Магкеев и Едвай ошибочно избежали дисквалификации и смогут принять участие в игре 16-го тура с «Уралом».
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В пользу Локо ошибок было поболе, включая незасчитанный гол.
На этом и закончим спор, который может длиться вечно.
KURUM
KURUM
вчера в 22:50
Локомотив выздоравливает..
протон
протон
вчера в 22:40
Стык с Барановым: Ушаков первый на мяче. Принимает грудью. Уберает руки. С задней камеры виден толчок руками в спину со стороны Баринова. Руки Ушакова поднимаются, чтобы не упасть (упасть мог), и одна из них попадает в лицо Баринову. Считаю игровой момент.
Гол: просто шикарный. Гильермо не поверил, что будет удар.
2 ЖК: заслужено. Конец игры быстрая и опасная атака Локо. Надо было сбить ритм. Даже такой ценой.
Итог: считаю непрофессионально называть молодого футболиста злодеем.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:37
Гол по делу отменили, игра логтем
Река Янцзы
Река Янцзы ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 22:31
ЦСКА по делу раскатал локу. Тут причины не в судействе, а в команде. Их и Динамо по делу обыграли.
Николай Еремеев
Николай Еремеев
вчера в 22:24, ред.
Просмотрел момент с голом Ушакова, могу с уверенностью сказать что фола со стороны Ушакова не было и в помине (он себе грудью прокинул мяч, а Баринов боднул или толкнул его в спину то ли головой , а задел носом и кровь что ли пошла у него ,то ли локтем ), просто поразился некомпетентностью судьи, я уверен если КДК будет по этому моменту, я буду на 100% прав

А по игре не Локомотив сыграл хорошо, а ЦСКА сыграл плохо, она явно не в форме ,пропал у нас и кураж, и импровизация, и легкость в игре, моменты создаем с большой натяжкой.

А так, с трудовой победой наших!
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:24
Не, просто сыграли на 0, так опять с реализацией беда, хотя я думаю Акинфеев специально вышел в перерыве на интервью, что бы подзавести команду и подсобрать...
РусБрянск
РусБрянск
вчера в 22:23
Матч не смотрел. ЦСКА должен был выиграть и он выиграл. Судя по комментам здесь,то игру сделал судья. Всем добра и победы Спартака ждем завтра.
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:22
Он бы и не играл, если бы не один "великий" тренер. У Гильерме хорошая реакция на в рамке, плюс он очень куражный, но на этом его плюсы и заканчиваются...
makkie
makkie ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 22:19
Когда одна команда переигрывает другую по игре обычно это отражается в обзоре матча. Я посмотрел обзор... и не увидел супер моментов у Локо. Был один выход Марадишвили 1 на 1, где он включил "режим Мелкадзе" и не захотел забивать бывшим ))) Всё! Больше опасности у ворот Акинфеева лично я не увидел по обзору.
Не всё упирается во владение мячом - им еще нужно грамотно распорядиться и создать моменты, и хотя бы забить. Локо сегодня этого не смог сделать. О чём тут говорить?
112910415
112910415
вчера в 22:18
никуда Локо не вылетит
Beekeeper
Beekeeper ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 22:16
Ровно так же как и не засчитали 2-й гол.
makkie
makkie
вчера в 22:13
Матч не смотрел, но глянул обзор.

Судя по моментам, цска мог забить 2-3 гола, а Локо всего один. Возможно, игра смотрелась иначе, но по моментам вырисовывается преимущество гостей.
Я так и не понял, КАК можно было отменить гол Ушакова? Всё там было по правилам, удара локтём в лицо Баринову лично я не заметил. И гол красивый получился, в ближний угол Гильерме )))

В общем, ожидаемая победа цска, и ожидаемое поражение Локо.
Падать ж/д ниже некуда - возможно, с приходом Галактионова они наконец возьмут себя в руки и начнут набирать очки. Ибо сейчас с этим проблемы.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 22:12
Что самое интересное, что я сразу написал, что Баринов в данном эпизоде заслуживал жёлтую карточку, но судья упустил этот момент.
Хотя ANATOLY KANDAUROV сразу требовал красную дать и чуть ли не пожизненно ... вплоть до расстрела Баринова.

Вот подтверждения моих слов с другого аккаунта.
"Как можно сравнивать эпизод с Бариновым (Диме должна быть ЖК) и эпизод с Зайнутдиновым (Бахтиёру вторая ЖК и автоматом КК и удаление)."

Так, что обвинять меня в необъективности не стоит.

А насчёт корчились или как, то игроки ЦСКА не меньше в этом преуспели.

Я лишь высказался как шла игра, но победил тот кто забил больше и лучшее отображения на табло.
Но игра Локо меня сегодня порадовала!!! По игре Локо был намного сильнее ЦСКА, а по счёту ЦСКА победил.
А судейские ошибки и тем более грубые в пользу одной из команд, не буду вилять, в пользу ЦСКА, останутся на совести судьи, счёт это точно не изменит.
cska1948
cska1948 ответ Figvam (раскрыть)
вчера в 22:11
Футбольные судьи люди творческие. А как известно они любят говорить:"Я так вижу!" Это про отменённый гол Ушакова.
Figvam
Figvam
вчера в 22:08
Качество игры просто ужасно. И VAR похоже нашим судьям не помощник. Как можно было усмотреть жёлтую карточку Ушакову когда была явная симуляция Баринова?
smitt
smitt
вчера в 22:07
Очищение пердивом, да будет так
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:07
Встречный нюанс. ВАР нарушения на ЖК не рассматривает. А то, что судья проморгал этот эпизод, фак. Думаю, он поэтому и Бахе вторую ЖК не влепил.
Гость
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