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«Ювентус» одержал победу над «Лечче»

вчера, 20:56
ЛеччеЛоготип футбольный клуб Лечче0 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

«Лечче» уступил «Ювентусу» в матче 12-го тура Серии А (0:1).

Гол забил Николо Фаджоли на 73-й минуте.

«Лечче» идет на 17-м месте (8 баллов), «Ювентус» занимает 6-е место (22 очка).

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ djaich (раскрыть)
сегодня в 01:06
Если они ещё и эти матчи про..ут , то во втором круге им даже в еврокубки не попасть. Тем более с Аллегри им там делать нечего, как и во внутреннем чемпионате.
djaich
djaich ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 00:07
В оставшихся 7 турах первого круга Ювентусу придется встретиться с пятью прямыми конкурентами (Интер, Лацио, Удинезе, Наполи и Аталанта) за место в четверке. По итогам этой дистанции, скорее всего и будут сделаны окончательные выводы.
ДСА
ДСА
вчера в 23:46
Победа далась очень тяжело.
Ironigor
Ironigor ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 22:21
Для меня это как смрад .
Когда же я больше не увижу этого гения Аллегри у руля Юве. (((
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 21:21
Ну хоть над одним из аутсайдерах Юве смог победить.
Наверное это великая победа Юве...
sv_1969
sv_1969 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:10
Три очка не пахнут)))
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:58
Это не победа, это мучение.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:58
Теперь такая победа редкость для Юве
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