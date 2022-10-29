«Ювентус» одержал победу над «Лечче»

«Лечче» уступил «Ювентусу» в матче 12-го тура Серии А (0:1).
Гол забил Николо Фаджоли на 73-й минуте.
«Лечче» идет на 17-м месте (8 баллов), «Ювентус» занимает 6-е место (22 очка).
«Лечче» уступил «Ювентусу» в матче 12-го тура Серии А (0:1).
Гол забил Николо Фаджоли на 73-й минуте.
«Лечче» идет на 17-м месте (8 баллов), «Ювентус» занимает 6-е место (22 очка).
Когда же я больше не увижу этого гения Аллегри у руля Юве. (((
Когда же я больше не увижу этого гения Аллегри у руля Юве. (((
Наверное это великая победа Юве...
Наверное это великая победа Юве...