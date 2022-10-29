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«Кадис» смог одолеть «Атлетико»

вчера, 19:43
КадисЛоготип футбольный клуб Кадис3 : 2Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

«Кадис» вырвал победу в матче 12-го тура Ла Лиги против «Атлетико» (3:2).

Тео Бонгонда вывел хозяев вперед на 1-й минуте. Алекс на 81-й удвоил преимущество команды. Автогол Луиса Эрнандеса на 85-й сократил разрыв в счете, а на 89-й Жоау Фелиш установил равенство на табло. Победный гол был забит на 90+9-й минуте — автором стал Рубен Собрино.

«Кадис» идет на 18-м месте (10 баллов), «Атлетико» расположился на 3-й строчке (23 пункта).

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:20
Сколько ещё нужно нелепых поражений, чтобы руководство заметило, что Семён уже не тянет команду? Даже аутсайдеры откровенно на это намекают.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 23:40
Что-то не получается у Симеоне обновить Атлетико безболезненно
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 21:19
Я как то недавно написал, что Атлетико в этом сезоне нестабильный.
Ну а как назвать проигрыш команде с предпоследнего места?
А что самое удивительно, а я смотрел этот матч, Кадис играл более организованно и знал, что делать на поле, а игроки Атлетико как будто играли каждый сам за себя. Брака было очень много.
Заслуженная победа Кадиса, а Атлетико урок!
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 20:01
Береги серчишко, Диего...
Elliada
Elliada
вчера в 19:52
Симеоне сдулся. Пора на отдых
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:45
Трудный ,боевой матч...
Гость
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