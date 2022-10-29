«Кадис» смог одолеть «Атлетико»

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вчера, 19:43

«Кадис» вырвал победу в матче 12-го тура Ла Лиги против «Атлетико» (3:2).

Тео Бонгонда вывел хозяев вперед на 1-й минуте. Алекс на 81-й удвоил преимущество команды. Автогол Луиса Эрнандеса на 85-й сократил разрыв в счете, а на 89-й Жоау Фелиш установил равенство на табло. Победный гол был забит на 90+9-й минуте — автором стал Рубен Собрино.

«Кадис» идет на 18-м месте (10 баллов), «Атлетико» расположился на 3-й строчке (23 пункта).