«Кадис» смог одолеть «Атлетико»

«Кадис» вырвал победу в матче 12-го тура Ла Лиги против «Атлетико» (3:2).
Тео Бонгонда вывел хозяев вперед на 1-й минуте. Алекс на 81-й удвоил преимущество команды. Автогол Луиса Эрнандеса на 85-й сократил разрыв в счете, а на 89-й Жоау Фелиш установил равенство на табло. Победный гол был забит на 90+9-й минуте — автором стал Рубен Собрино.
«Кадис» идет на 18-м месте (10 баллов), «Атлетико» расположился на 3-й строчке (23 пункта).
Ну а как назвать проигрыш команде с предпоследнего места?
А что самое удивительно, а я смотрел этот матч, Кадис играл более организованно и знал, что делать на поле, а игроки Атлетико как будто играли каждый сам за себя. Брака было очень много.
Заслуженная победа Кадиса, а Атлетико урок!
Ну а как назвать проигрыш команде с предпоследнего места?
А что самое удивительно, а я смотрел этот матч, Кадис играл более организованно и знал, что делать на поле, а игроки Атлетико как будто играли каждый сам за себя. Брака было очень много.
Заслуженная победа Кадиса, а Атлетико урок!