«Алания» и «Акрон» победителя не выявили, в матче 6 голов.

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вчера, 19:25

«Алания» и «Акрон» не выявили победителя в матче 16-го тура Первой лиги (3:3).

Константин Савичев на 24-й минуте вывел гостей вперед, реализовав удар «с точки». Удвоил преимущество «Акрона» на 28-й Карим Гираев. Иссака Самаке на 31-й забил первый гол хозяев в этой игре, но на 35-й Владимир Марухин вернул разрыв в счете, который был ранее. Алан Цараев на 60-й минуте помог хозяевам отыграть второй мяч, а Артур Галоян на 72-й установил равенство на табло.

После матча «Алания» лидирует в таблице (35 очков), «Акрон» идет на 13-м месте (17 баллов).