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«Алания» и «Акрон» победителя не выявили, в матче 6 голов

вчера, 19:25
АланияЛоготип футбольный клуб Алания (Владикавказ)3 : 3Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)АкронМатч завершен

«Алания» и «Акрон» не выявили победителя в матче 16-го тура Первой лиги (3:3).

Константин Савичев на 24-й минуте вывел гостей вперед, реализовав удар «с точки». Удвоил преимущество «Акрона» на 28-й Карим Гираев. Иссака Самаке на 31-й забил первый гол хозяев в этой игре, но на 35-й Владимир Марухин вернул разрыв в счете, который был ранее. Алан Цараев на 60-й минуте помог хозяевам отыграть второй мяч, а Артур Галоян на 72-й установил равенство на табло.

После матча «Алания» лидирует в таблице (35 очков), «Акрон» идет на 13-м месте (17 баллов).

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:54, ред.
«Алания» и «Акрон» победителя не выявили, в матче 6 голов.
Можно сказать что ничья заслуженная для обеих команд. Могли выиграть как одни так и другие.

Очень хорошую команду выстраивает Калешин. Сразу бросается в глаза дисциплина и физическое состояние Акрона.

И эти голы в первом тайме в ворота Алании показали класс команды. Первый тайм как холодный душ прошёлся по игрокам Алании. Лидеры первой лиги проигрывают в первом тайме уже 3:1.

И скорее всего в раздевалке произошёл серьёзный разговор Тедеева с игроками. Произвёл замены, и команда наконец-то заиграла в свой футбол и смогла отыграть ещё два мяча, доведя счёт до ничейного. Хотя на последних минутах матча были хорошие ещё моменты вырвать победу. Но случилось то что матч так и закончился голевой ничьей.

Очень понравилась команда гостей Акрон под руководством Калешина. И то что команда не проигрывает уже шесть матчей подряд тому яркое подтверждение. Пожелаю

Удачи Акрону и конечно же родной Алании ! Всем Добра !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:14
Алания можно сказать спаслась от поражения.
ДСА
ДСА
вчера в 20:13
Матч получился очень весёлый.
pomor45
pomor45
вчера в 20:06
Матч зрелищный, с обилием голов, а очков всё равно по одному, как за скучный нулевой. Всё-таки регламент начисления очков в футболе ужасно рутинный. Надо бы играть, как в хоккее, баскетболе, волейболе - до победы, с овертаймом и пенальти.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:39
Алания теряет очки!
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