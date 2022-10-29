«Алания» и «Акрон» победителя не выявили, в матче 6 голов.

«Алания» и «Акрон» не выявили победителя в матче 16-го тура Первой лиги (3:3).
Константин Савичев на 24-й минуте вывел гостей вперед, реализовав удар «с точки». Удвоил преимущество «Акрона» на 28-й Карим Гираев. Иссака Самаке на 31-й забил первый гол хозяев в этой игре, но на 35-й Владимир Марухин вернул разрыв в счете, который был ранее. Алан Цараев на 60-й минуте помог хозяевам отыграть второй мяч, а Артур Галоян на 72-й установил равенство на табло.
После матча «Алания» лидирует в таблице (35 очков), «Акрон» идет на 13-м месте (17 баллов).
Можно сказать что ничья заслуженная для обеих команд. Могли выиграть как одни так и другие.
Очень хорошую команду выстраивает Калешин. Сразу бросается в глаза дисциплина и физическое состояние Акрона.
И эти голы в первом тайме в ворота Алании показали класс команды. Первый тайм как холодный душ прошёлся по игрокам Алании. Лидеры первой лиги проигрывают в первом тайме уже 3:1.
И скорее всего в раздевалке произошёл серьёзный разговор Тедеева с игроками. Произвёл замены, и команда наконец-то заиграла в свой футбол и смогла отыграть ещё два мяча, доведя счёт до ничейного. Хотя на последних минутах матча были хорошие ещё моменты вырвать победу. Но случилось то что матч так и закончился голевой ничьей.
Очень понравилась команда гостей Акрон под руководством Калешина. И то что команда не проигрывает уже шесть матчей подряд тому яркое подтверждение. Пожелаю
Удачи Акрону и конечно же родной Алании ! Всем Добра !
Можно сказать что ничья заслуженная для обеих команд. Могли выиграть как одни так и другие.
Очень хорошую команду выстраивает Калешин. Сразу бросается в глаза дисциплина и физическое состояние Акрона.
И эти голы в первом тайме в ворота Алании показали класс команды. Первый тайм как холодный душ прошёлся по игрокам Алании. Лидеры первой лиги проигрывают в первом тайме уже 3:1.
И скорее всего в раздевалке произошёл серьёзный разговор Тедеева с игроками. Произвёл замены, и команда наконец-то заиграла в свой футбол и смогла отыграть ещё два мяча, доведя счёт до ничейного. Хотя на последних минутах матча были хорошие ещё моменты вырвать победу. Но случилось то что матч так и закончился голевой ничьей.
Очень понравилась команда гостей Акрон под руководством Калешина. И то что команда не проигрывает уже шесть матчей подряд тому яркое подтверждение. Пожелаю
Удачи Акрону и конечно же родной Алании ! Всем Добра !