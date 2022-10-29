ПСЖ одолел «Труа», команды забили 7 голов

ПСЖ одолел «Труа» в матче 13-го тура Лиги 1 (4:3).
Мама Бальде на 3-й минуте вывел гостей вперед, но на 24-й Карлос Солер счет сравнял. На 52-й Бальде оформил дубль, однако на 55-й Лионель Месси вернул равенство на табло. На 62-й минуте Неймар вывел парижан вперед, а на 77-й Килиан Мбаппе реализовал удар «с точки» и увеличил разрыв в счете. Итоговый счет в матче установил на 88-й минуте Анте Палаверса.
ПСЖ лидирует в таблице чемпионата Франции (35 очков), «Труа» идет на 11-м месте (13 баллов).
Мбаппе кошмар
После всех запоротых моментов даже любопытно узнать какой у него xG
Особенно печально за запоротый проход Неймара и гениальный пас
Мбаппе кошмар
После всех запоротых моментов даже любопытно узнать какой у него xG
Особенно печально за запоротый проход Неймара и гениальный пас
Гол красавец!
Гол красавец!
Чисто на нападении далеко не уедешь в плей-офф лч.
Чисто на нападении далеко не уедешь в плей-офф лч.