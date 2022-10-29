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ПСЖ одолел «Труа», команды забили 7 голов

вчера, 19:58
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)4 : 3Логотип футбольный клуб ТруаТруаМатч завершен

ПСЖ одолел «Труа» в матче 13-го тура Лиги 1 (4:3).

Мама Бальде на 3-й минуте вывел гостей вперед, но на 24-й Карлос Солер счет сравнял. На 52-й Бальде оформил дубль, однако на 55-й Лионель Месси вернул равенство на табло. На 62-й минуте Неймар вывел парижан вперед, а на 77-й Килиан Мбаппе реализовал удар «с точки» и увеличил разрыв в счете. Итоговый счет в матче установил на 88-й минуте Анте Палаверса.

ПСЖ лидирует в таблице чемпионата Франции (35 очков), «Труа» идет на 11-м месте (13 баллов).

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Все комментарии
Nazi
Nazi
сегодня в 11:52
Защитники Парижа самые дружелюбные защитники в мире... 😭
galem72
galem72
сегодня в 11:29
Обилие голов — это, конечно, прекрасно для зрителей, но и ужасно для тренеров. Защита как бы занималась своими делами во время матча. ))
протон
протон
вчера в 22:44
Труа прекрасно играли. Опять в ПСЖ, как всегда, когда Труа забили первый гол, настрой упал. Игра совсем не похожа на игру ПСЖ. Но тренер на ней проверил буквально всех игроков и он видел, что такое лучше не видеть. Защиты у ПСЖ не было и нет. Все скопом побежали забивать голы.
Мбаппе кошмар
После всех запоротых моментов даже любопытно узнать какой у него xG
Особенно печально за запоротый проход Неймара и гениальный пас
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 22:43
Такие бильярдные удары Месси очень будут нужны на ЧМ.
Гол красавец!
shur
shur
вчера в 22:08
...Мама Бальде, Папа Мбаппе....
Johnes
Johnes
вчера в 21:42
Лео какого красавца положил с 30 метров!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 20:58
Если им Труа столько накидали, то представьте что с их обороной сделают топ команды)
Чисто на нападении далеко не уедешь в плей-офф лч.
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 20:31
МС или Бавария отгрузит ПСЖ минимум 6 голов
drug01
drug01
вчера в 20:30
Столько голов? Где защита!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:20
ЗРИТЕЛИ ЛЮБЯТ ГОЛЫ...
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 20:05
Моменты надо реализовывать. А их предостаточно! Как в играх супер точные пасы на любой вкус. Хорошо что Мбаппе дали пенку, но это маскирует его промахи уровня Мораты и Вернера вместе взятых
Elliada
Elliada
вчера в 20:04
Хороший матч, голевой. Начало было немного скучным, но второй тайм просто огонь. Месси и Неймар сделали игру. Мбаппе как обычно кучу моментов запорол, особенно после прохода Неймара. Оборона у ПСЖ проходной двор. У соперника было время принять мяч, подумать и пробить. В ЛЧ с такой обороной ничего не светит
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 20:02
Ребятам впадлу обороняться... Повеселились в атаке...
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:00
Обороны нет от слова совсем
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