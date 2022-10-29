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Дубль Уилсона помог «Ньюкаслу» разгромить «Астон Виллу»

вчера, 19:15
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)4 : 0Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон ВиллаМатч завершен

«Ньюкасл» разгромил «Астон Виллу» в матче 14-го тура АПЛ (4:0).

Каллум Уилсон открыл счет на 45+4-й минуте, реализовав пенальти, на 56-й он удвоил преимущество хозяев. Жоэлинтон на 59-й увеличил разрыв в счете, а четвертый гол в этой встрече случился на 67-й минуте — его автором стал Мигель Альмирон.

На данный момент «сороки» занимают 4-е место (24 балла), «львы» идут на 15-м месте (12 очков).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:04
Как же повезло сорокам с тренером! Очень нравилась мне работа Эдди Хау еще со времен его трудов в Борнмуте. Помните какую команду он сколатил из никому неизвестных игроков, а команда с самым маленьким бюджетом показывала очень симпатичный футбол, и старалась играть в атаку независимо от того, кто играл против них.
Сейчас он выстроил отличную командную игру в Ньюкасле, в клубе у которого точно не будет проблем с финансами. Нравится еще и работа всей "верхушки" клуба. Не лезут в дела тренера, не навязывают ему игроков, а просто спокойно, поступательно скалачивают отличную команду. Большие деньги это хорошо, но нужно еще уметь умно и грамотно их использовать, и пока у Хау это отлично получается!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 19:25
Ньюкасл идёт верным путём
SHEARER
SHEARER
вчера в 19:25
Такой Ньюкасл мне нравится!
Гость
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