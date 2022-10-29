Дубль Уилсона помог «Ньюкаслу» разгромить «Астон Виллу»

«Ньюкасл» разгромил «Астон Виллу» в матче 14-го тура АПЛ (4:0).
Каллум Уилсон открыл счет на 45+4-й минуте, реализовав пенальти, на 56-й он удвоил преимущество хозяев. Жоэлинтон на 59-й увеличил разрыв в счете, а четвертый гол в этой встрече случился на 67-й минуте — его автором стал Мигель Альмирон.
На данный момент «сороки» занимают 4-е место (24 балла), «львы» идут на 15-м месте (12 очков).
Сейчас он выстроил отличную командную игру в Ньюкасле, в клубе у которого точно не будет проблем с финансами. Нравится еще и работа всей "верхушки" клуба. Не лезут в дела тренера, не навязывают ему игроков, а просто спокойно, поступательно скалачивают отличную команду. Большие деньги это хорошо, но нужно еще уметь умно и грамотно их использовать, и пока у Хау это отлично получается!
Сейчас он выстроил отличную командную игру в Ньюкасле, в клубе у которого точно не будет проблем с финансами. Нравится еще и работа всей "верхушки" клуба. Не лезут в дела тренера, не навязывают ему игроков, а просто спокойно, поступательно скалачивают отличную команду. Большие деньги это хорошо, но нужно еще уметь умно и грамотно их использовать, и пока у Хау это отлично получается!