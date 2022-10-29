Дубль Уилсона помог «Ньюкаслу» разгромить «Астон Виллу»

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вчера, 19:15

«Ньюкасл» разгромил «Астон Виллу» в матче 14-го тура АПЛ (4:0).

Каллум Уилсон открыл счет на 45+4-й минуте, реализовав пенальти, на 56-й он удвоил преимущество хозяев. Жоэлинтон на 59-й увеличил разрыв в счете, а четвертый гол в этой встрече случился на 67-й минуте — его автором стал Мигель Альмирон.

На данный момент «сороки» занимают 4-е место (24 балла), «львы» идут на 15-м месте (12 очков).