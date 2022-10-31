Семак высказался о возможности работы в одной из европейских лиг

Главный тренер «Зенита» высказался о возможности работы в одной из европейских лиг.

Юрий Сёмин сказал, что я могу уехать в Европу? Не знаю. Не думаю, что дорос или перерос какой-то уровень. Я работаю здесь, в России. Нужно делать максимум из того, что ты можешь. Есть желание и драйв, который присутствует всегда, что и позволяет двигаться мне дальше. Надеюсь, что игроки такого же мнения.