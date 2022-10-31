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Семак высказался о возможности работы в одной из европейских лиг

вчера, 12:14

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможности работы в одной из европейских лиг.

Юрий Сёмин сказал, что я могу уехать в Европу? Не знаю. Не думаю, что дорос или перерос какой-то уровень. Я работаю здесь, в России. Нужно делать максимум из того, что ты можешь. Есть желание и драйв, который присутствует всегда, что и позволяет двигаться мне дальше. Надеюсь, что игроки такого же мнения.

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Все комментарии
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответ minai (раскрыть)
вчера в 16:51
Если этот матч будет судить Карасев,возможна ничья
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 16:50
У Семака семь детей,не выгоняйте его с Зенита
valt134
valt134
вчера в 16:49
Один вон тоже недавно в Европу уехал не подумавши, а теперь плотно на лавку присел. Семак-не дурак. Его от Газовой трубы не оторвёшь.
minai
minai
вчера в 16:30
Если даже поставить его во главе Баварии и неограниченно финансировать это, он всё равно будет проигрывать Брюгге.
Caniggia
Caniggia
вчера в 16:19
В топ-5 задаром никому не нужен! Если только, как Черчесов, типа, Венгрия Болгария или на Балканы.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:32
Если кратко, ему и здесь хорошо.
Kolenok
Kolenok
вчера в 14:22
Если только уборщицей!
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 14:02
Сам признался, что его максимальный уровень - клуб с бюджетом неизмеримым с другими клубами и в лиге не ТОП уровня. Если эти требования не соблюдены, то с работой он не справится.
makkie
makkie
вчера в 13:59
Семак без Газпрома - деньги на ветер!)
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 13:55
отлипнуть от корыта? да вы что, его и палкой не отгонишь!
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 13:47
Смешно... Ему разве что в Пердиве работать ?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:42
Уважаю Богданыча но немного смешно.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:24
Сирога,помни :Молдавия,Трибалтика,Грузиния и Армения-тоже Эуропа! Смотри не обманись...
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:23, ред.
    ZIBO rock
    ZIBO rock
    вчера в 13:10
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Варвар7 (раскрыть)
    вчера в 13:01
    Маленько поправлю. " От бабла бабла не ищут"
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 12:47
    Пустые разговоры! Семак и сам прекрасно понимает,что из Зенита по собственной воле не уйдет! От добра добра не ищут!
    Бубнин
    Бубнин
    вчера в 12:29
      Иван Стаканов
      Иван Стаканов
      вчера в 12:27
      Ну в общем понятно)
      monah-10
      monah-10 ответ etf7wty3xeph (раскрыть)
      вчера в 12:23
      Да может и нужен, но бабла столько никто не заплатит.
      etf7wty3xeph
      etf7wty3xeph
      вчера в 12:15
      Понимает, что там нафиг не нужен
      Гость
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