Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможности работы в одной из европейских лиг.
Юрий Сёмин сказал, что я могу уехать в Европу? Не знаю. Не думаю, что дорос или перерос какой-то уровень. Я работаю здесь, в России. Нужно делать максимум из того, что ты можешь. Есть желание и драйв, который присутствует всегда, что и позволяет двигаться мне дальше. Надеюсь, что игроки такого же мнения.
Самая реальная Европа для работы Семака , это Таджикистан, Казахстан, Киргизия и т.д . Нельзя же перевезти Газпром, РФС и весь российский судейский корус действительно в Европу, для отличного выступления гения тренера Семака в каком-то европейском чемпионате . Кто ему в Европе даст столько привилегий ввиде такого количества бразильцев в составе , подушку безопасности ввиде судейского корпуса и самое главное таких соперников как в чемпионате РПЛ ,( откровенно говоря которые не ровня по составам и возможностям как у Зенита ) . Так что во первых, он там в Европе никому не нужен, а во вторых он и сам это прекрасно должен осознавать . Нахождение его в Зените, это как огромный выигрыш Джекпот в казино 🎰 Лас - Вегаса , который обеспечивает твоё проживание на всю жизнь !)
Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд .
Всем Добра !
Самая реальная Европа для работы Семака , это Таджикистан, Казахстан, Киргизия и т.д . Нельзя же перевезти Газпром, РФС и весь российский судейский корус действительно в Европу, для отличного выступления гения тренера Семака в каком-то европейском чемпионате . Кто ему в Европе даст столько привилегий ввиде такого количества бразильцев в составе , подушку безопасности ввиде судейского корпуса и самое главное таких соперников как в чемпионате РПЛ ,( откровенно говоря которые не ровня по составам и возможностям как у Зенита ) . Так что во первых, он там в Европе никому не нужен, а во вторых он и сам это прекрасно должен осознавать . Нахождение его в Зените, это как огромный выигрыш Джекпот в казино 🎰 Лас - Вегаса , который обеспечивает твоё проживание на всю жизнь !)
Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд .
Всем Добра !