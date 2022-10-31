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Бышовец: «Класс и интеллигентность определяются умением управлять собой»

вчера, 13:30

Экс-тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о поведении наставника «Химок» Спартака Гогниева в матче против «Динамо» (1:6).

Мне было несвойственно ни с судьями, ни с тренерами разговаривать. Поэтому у меня есть моральное право судить. В футболе есть эмоции, и от них никуда не денешься. Мы наблюдаем много ситуаций, когда на нервах происходят вспышки, несвойственные интеллигентным людям. Это игра, то же самое происходит с футболистами. Это издержки психики. Неудачи и элементы несправедливости в какой‑то степени повышают градус.

Плачевные результаты при амбициях Гогниева и привели к этому скандалу. Ещё в бытность игроком он проявлял требовательность к себе и к партнёрам. Мне думается, что, понимая всё происходящее с командой, он реагировал адекватно, естественно. Все мы немножко холерики. Класс и интеллигентность определяются умением управлять собой.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:49
Ну если Гогниев адекватный интеллигент о чём так заумно высказался Бышовец, ну тогда к этому больше не чего добавить!
jxvcudedfbc6
jxvcudedfbc6
вчера в 14:31
Ни одно из этих качеств даже в зачатке не присутствует у химкинского психопата
28k68wdxhddq
28k68wdxhddq
вчера в 14:28
все правильно, только не для всех приемлемо...
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 13:47
В данном случае отсутствовали и класс, и интеллигентность.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:36
Высокооплачиваемые малокультурные психи.Один матом орёт,другого другари обсуждают за порношляпу стоимостью 60 000 рублей! Самое хорошее в матчах за пределами столиц-это то, когда комментатор один ведёт трансляцию.Уже тошно слушать диалоги-воспоминания-размышления-саморекламу.
Гость
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