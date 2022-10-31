Бышовец: «Класс и интеллигентность определяются умением управлять собой»

Экс-тренер сборной России высказался о поведении наставника «Химок» в матче против «Динамо» (1:6).

Мне было несвойственно ни с судьями, ни с тренерами разговаривать. Поэтому у меня есть моральное право судить. В футболе есть эмоции, и от них никуда не денешься. Мы наблюдаем много ситуаций, когда на нервах происходят вспышки, несвойственные интеллигентным людям. Это игра, то же самое происходит с футболистами. Это издержки психики. Неудачи и элементы несправедливости в какой‑то степени повышают градус.

Плачевные результаты при амбициях Гогниева и привели к этому скандалу. Ещё в бытность игроком он проявлял требовательность к себе и к партнёрам. Мне думается, что, понимая всё происходящее с командой, он реагировал адекватно, естественно. Все мы немножко холерики. Класс и интеллигентность определяются умением управлять собой.