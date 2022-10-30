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«Реал» упустил победу над «Жироной»

вчера, 20:13
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 1Логотип футбольный клуб ЖиронаЖиронаМатч завершен

«Реал» сыграл вничью с «Жироной» (1:1) в матче 12-го тура Ла Лиги.

На 70-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Реала» Винисиус Жуниор. На 80-й минуте форвард «Жироны» Кристиан Стуани сравнял счёт с пенальти. В дополнительное ко второму тайму время красную карточку получил полузащитник «Реала» Тони Кроос.

«Реал» идёт на 1-м месте (32 очка), «Жирона» занимает 16-е место (10 очков).

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Все комментарии
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
сегодня в 02:34
Это нормально.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 23:57
Но это твоё мнение, а не правила футбола.
Судьям теперь достаточно увидеть лишь касание ногтя, мм оффсайда и т.д. чтобы зафиксировать нарушение, или отмену гола. Масса примеров! Страдают все клубы, если так можно сказать.
Видимо судья просто не топил открыто за Мадрид, вот и результат ничейный.
амурец
амурец
вчера в 23:37
Хоть судья и чудил, но для Реала это не оправдание, должны были выигрывать даже при таком судье
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
вчера в 22:52, ред.
Отмена по делу, воротчик мяч сначала прижал а потом рукой подкатывал себе.
А в остальном...
Отчасти свезло Жироне.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 21:10
Ничего себе. Вот чудик!
Энвер Икрянов
Энвер Икрянов
вчера в 21:06
Реал без Бензема полные нули
Эльчин Бабаханов
Эльчин Бабаханов
вчера в 21:02
Да пусть продолжают не покупать некого((((Форвард у нас есть самый самый,и хватает((((
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:56
Для Реала это не смертельно , но неприятно! А судью и буков винить это удел слабых!
eleven LC
eleven LC
вчера в 20:53
У Реала небольшой спад,Карима не хватает!
Incredulous
Incredulous ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 20:48
Тут дело было не в центральном нападающем, результат этого матча полностью решил судья. Сначала поставил пенальти, высосанный из пальца, в котором мяч попадает в плечо полностью опущеной руки Асенсио, а через несколько минут отменяет чистый гол Родриго, мотивируя что Родриго выбил мяч, который был зафиксирован вратарем, но на повторе четко видно, что вратарь не успел прижать мяч к газону, а лишь коснулся его кончиками перчаток.
Виктор Сомов 1
Виктор Сомов 1 ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 20:47
Судья помог с пенальти, а буки помогли ему с тугриками
Виктор Сомов 1
Виктор Сомов 1
вчера в 20:45
Кривоногие и судья продали игру букам оттого и ничья
555_DEIVID_333
555_DEIVID_333
вчера в 20:42
Хоть спасибо скажите, что столько комментов тут оставил, а то всем по... на Реал, даже не заходят сюда.
555_DEIVID_333
555_DEIVID_333 ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 20:40
    555_DEIVID_333
    555_DEIVID_333 ответ RoArt (раскрыть)
    вчера в 20:39
      RoArt
      RoArt ответ 555_DEIVID_333 (раскрыть)
      вчера в 20:36
      Отошел от Лиги Европы или еще пригорает?))
      555_DEIVID_333
      555_DEIVID_333 ответ Incredulous (раскрыть)
      вчера в 20:26
        95-shishani-95
        95-shishani-95
        вчера в 20:24, ред.
        Зимой надо подписать центрального нападающего. Потому, что если Бензема нет, то и игра плохо идёт. Или надо выпускать Мариано. Матч не видел. И походу ничего не упустил. Но против такого соперника нельзя терять очки дома. Это может стоит чемпионства. Надеюсь, что найдём запасного центрального нападающего зимой.
        Incredulous
        Incredulous
        вчера в 20:20
        Такого беспредела от судьи давно не встречал. За пять минут поставить левый пенальти и не защитать чистый гол - это что-то.
        Неэгоист
        Неэгоист
        вчера в 20:19
        Жирондийцы молодцы..
        Ziza Woor
        Ziza Woor
        вчера в 20:17
        Жирона такая команда!
        Гость
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