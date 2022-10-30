«Реал» упустил победу над «Жироной»

«Реал» сыграл вничью с «Жироной» (1:1) в матче 12-го тура Ла Лиги.
На 70-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Реала» Винисиус Жуниор. На 80-й минуте форвард «Жироны» Кристиан Стуани сравнял счёт с пенальти. В дополнительное ко второму тайму время красную карточку получил полузащитник «Реала» Тони Кроос.
«Реал» идёт на 1-м месте (32 очка), «Жирона» занимает 16-е место (10 очков).
Судьям теперь достаточно увидеть лишь касание ногтя, мм оффсайда и т.д. чтобы зафиксировать нарушение, или отмену гола. Масса примеров! Страдают все клубы, если так можно сказать.
Видимо судья просто не топил открыто за Мадрид, вот и результат ничейный.
Судьям теперь достаточно увидеть лишь касание ногтя, мм оффсайда и т.д. чтобы зафиксировать нарушение, или отмену гола. Масса примеров! Страдают все клубы, если так можно сказать.
Видимо судья просто не топил открыто за Мадрид, вот и результат ничейный.
А в остальном...
Отчасти свезло Жироне.
А в остальном...
Отчасти свезло Жироне.
АХАХАХАХАХАХА
АХАХАХАХАХАХА