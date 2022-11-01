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Холанд, скорее всего, пропустит матч с «Севильей» в среду

вчера, 16:10
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити-:-Логотип футбольный клуб СевильяСевилья23:00 Не начался

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, скорее всего, не сыграет с «Севильей» в среду. Об этом сообщил главный тренер команды Хосеп Гвардиола.

Я почти уверен, что с «Севильей» Холанд не сыграет. Мы уже вышли в плей-офф.

Возможно, мы увидим его в игре против «Фулхэма». Посмотрим, что будет через несколько дней.

Матч «Манчестер Сити» — «Севилья» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов состоится завтра. Начало игры — в 23:00 по московскому времени.

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Все комментарии
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 18:22
Пусть немного отдохнет... и так пашет как Папо Карло...
A.S.A
A.S.A
вчера в 16:28
Горожане обеспечили себе выход из группы с первого места, так что вполне могут выставить более резервный состав, а основные тгроки получат лишние выходные для подготовки к матчам АПЛ, т.к там сейчас куда важнее нибирать очки. Глубина состава и качества игроков позволяет Гвардиоле ротировать состав.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 16:28
Что для Ман. Сити, что для Севильи - матч ни чего не решает. Так что немного отдохнет Холанд перед очередным хет-триком.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ aiz27 (раскрыть)
вчера в 16:22
Здравствуйте. Да, будет.

Основные правила:

"Все трансферы (в т.ч. смена капитана и вице-капитана) закрываются за час до начала каждого матча национальных чемпионатов (РПЛ, АПЛ, Ла Лига, Серия А, Бундеслига, Лига 1) и матчей сборных (Евро, ЧМ, Лига Наций), а открываются через четыре часа после начала матча." - тут перечислены участвующие турниры.
aiz27
aiz27
вчера в 16:19
Здравствуйте!
Будет ли продолжение конкурса во время прохождения ЧМ?
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:17
Конечно без Холанда смотреть менее интересно, но МС задачу выполнили им видней!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:15
Решили дать отдохнуть.
Гость
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