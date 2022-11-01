Холанд, скорее всего, пропустит матч с «Севильей» в среду

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вчера, 16:10

Форвард «Манчестер Сити» , скорее всего, не сыграет с «Севильей» в среду. Об этом сообщил главный тренер команды .

Я почти уверен, что с «Севильей» Холанд не сыграет. Мы уже вышли в плей-офф. Возможно, мы увидим его в игре против «Фулхэма». Посмотрим, что будет через несколько дней.

Матч «Манчестер Сити» — «Севилья» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов состоится завтра. Начало игры — в 23:00 по московскому времени.