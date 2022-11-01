Холанд, скорее всего, пропустит матч с «Севильей» в среду

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, скорее всего, не сыграет с «Севильей» в среду. Об этом сообщил главный тренер команды Хосеп Гвардиола.
Я почти уверен, что с «Севильей» Холанд не сыграет. Мы уже вышли в плей-офф.
Возможно, мы увидим его в игре против «Фулхэма». Посмотрим, что будет через несколько дней.
Матч «Манчестер Сити» — «Севилья» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов состоится завтра. Начало игры — в 23:00 по московскому времени.
Основные правила:
"Все трансферы (в т.ч. смена капитана и вице-капитана) закрываются за час до начала каждого матча национальных чемпионатов (РПЛ, АПЛ, Ла Лига, Серия А, Бундеслига, Лига 1) и матчей сборных (Евро, ЧМ, Лига Наций), а открываются через четыре часа после начала матча." - тут перечислены участвующие турниры.
Основные правила:
"Все трансферы (в т.ч. смена капитана и вице-капитана) закрываются за час до начала каждого матча национальных чемпионатов (РПЛ, АПЛ, Ла Лига, Серия А, Бундеслига, Лига 1) и матчей сборных (Евро, ЧМ, Лига Наций), а открываются через четыре часа после начала матча." - тут перечислены участвующие турниры.
Будет ли продолжение конкурса во время прохождения ЧМ?
Будет ли продолжение конкурса во время прохождения ЧМ?