Семак: «С „Ахматом“ у нас действительно сложные матчи»

Главный тренер «Зенита» поделился мнением о предстоящем матче 16-го тура РПЛ против «Ахмата».

С «Ахматом» у нас действительно сложные матчи. Команда всегда максимально мотивирована, очень крепкая. В последних матчах выглядит очень неплохо с точки зрения организации командных действий. Не говоря уже о физической составляющей. «Ахмат» всегда в хорошем тонусе. Мы в свою очередь должны готовиться показать хорошую игру. Надеюсь, качество нашей игры отразится на результате.

Подвести итоги первого круга? Продолжается ежедневная работа, потому что большее значение для нас имеет окончание не первого круга, а осенней части сезона. Ее надо завершить хорошо и тогда подвести какие‑то промежуточные итоги, сделать выводы. А пока нас здесь нас ждет еще четыре официальных матча — два в чемпионате, два в Кубке. Готовимся к ним.