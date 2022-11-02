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Семак: «С „Ахматом“ у нас действительно сложные матчи»

вчера, 14:39
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат05.11.2022 в 16:30 Не начался

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о предстоящем матче 16-го тура РПЛ против «Ахмата».

С «Ахматом» у нас действительно сложные матчи. Команда всегда максимально мотивирована, очень крепкая. В последних матчах выглядит очень неплохо с точки зрения организации командных действий. Не говоря уже о физической составляющей. «Ахмат» всегда в хорошем тонусе. Мы в свою очередь должны готовиться показать хорошую игру. Надеюсь, качество нашей игры отразится на результате.

Подвести итоги первого круга? Продолжается ежедневная работа, потому что большее значение для нас имеет окончание не первого круга, а осенней части сезона. Ее надо завершить хорошо и тогда подвести какие‑то промежуточные итоги, сделать выводы. А пока нас здесь нас ждет еще четыре официальных матча — два в чемпионате, два в Кубке. Готовимся к ним.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:53
Ахмату надо убрать нолик питерцев в столбце поражений!
DERBY COUNTY
DERBY COUNTY
вчера в 18:15
Наверное опять проиграете.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 16:56
у Семака со всеми сложные матчи
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 15:23
Понятно, что к любому сопернику надо относиться серьезно, недооценка может сказаться на результате. Но Сергей Богданович уж слишком сильно завышает сложность матчей с Ахматом. Да, был тяжелый и неудачный матч первого круга РПЛ, хотя ничейный результат в Грозном - это лишь относительная неудача, а при том, как складывалась игра, можно быть вполне довольными набранным очком. А так, если взять статистику последних лет, то после поражения в мае 17-го все складывается вполне нормально: четыре домашние победы с общим счетом 12:1 и один ничейный исход трудно назвать "сложными" матчами. Да, в матчах в Грозном за этот период удалось победить лишь дважды (из них один кубковый матч), и пять раз сыграли в ничью. Но так это в Грозном, а матчи в Санкт-Петербурге - это совсем другая история. Так что, Богданыч, не надо прибедняться, надо играть в свою силу и проблем не будет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:50
Любого соперника надо уважать и к нему готовиться...
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