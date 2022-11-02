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Лаксальт: «Хочется, чтобы „Динамо“ пропускало поменьше голов»

вчера, 13:41

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт оценил первую половину сезона для московского клуба.

Единственное, о чём мы можем думать, это о своём пути. Главное – побеждать, набирать очки от матча к матчу, проводить хорошие игры, стараться забивать больше, потому что нам это по силам. А ещё хочется, чтобы мы пропускали поменьше голов. Особенно как в матче против «Химок», когда не удержали сухой счёт в самом конце. Считаю, что было бы справедливо, если бы матч закончился на ноль. Гол сопернику мы подарили. Не понимаю, как это произошло, ведь ситуация была под контролем. Нам действительно нужно быть лучше в таких моментах.

Не нужно думать о том, как играют другие команды, сколько у них очков. Надо сконцентрироваться на себе. Теперь в конце года мы должны мобилизовать все свои силы и набрать как можно больше очков, чтобы завершить первую часть на максимально высоком месте.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:00
Ставим автобус и не пропускаем, правда и забить будет сложно. Нужна золотая середина.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:49
Всё придёт со временем. Новый тренерский штаб, нужно время.
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