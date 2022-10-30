Зеленов: «Мозес подходит к последнему этапу работы перед восстановлением»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о восстановлении полузащитника .

Мозес сейчас находится в фазе динамической реабилитации. Представители нашего медицинского штаба говорят, что у него очень хорошие показатели, игрок выполняет беговые упражнения в тренажерном зале и подходит к последнему этапу работы перед восстановлением на футбольном поле.