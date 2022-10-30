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Зеленов: «Мозес подходит к последнему этапу работы перед восстановлением»

вчера, 09:48

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о восстановлении полузащитника Виктора Мозеса.

Мозес сейчас находится в фазе динамической реабилитации. Представители нашего медицинского штаба говорят, что у него очень хорошие показатели, игрок выполняет беговые упражнения в тренажерном зале и подходит к последнему этапу работы перед восстановлением на футбольном поле.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 12:30
Очень хорошая новость ! Молодчина !
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 12:28
Вити здоровья и полного выздоровления. Думаю , что в этом году мы его уже не увидем и тем лучше я думаю он должен восстановиться на концовку чемпионата . Ждем...
makkie
makkie
вчера в 12:24
Очень ждём Витю в строю!
Именно на нём строилась связь атаки и полузащиты в первых матчах сезона. И это давало плоды в забитых голах и опасных атаках. После травмы Мозеса активность чуть спала, а Игнатов пока не тянет на роль основного диспетчера (хоть и старается).
shlomo
shlomo
вчера в 10:07
Главное не надо торопиться, чтобы рецидива не было...
m7evjf2wyugm
m7evjf2wyugm
вчера в 09:52
Скорей бы уже возвращался!
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