Каземиро — лучший игрок «Манчестер Юнайтед» по итогам октября

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вчера, 15:56

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» признан лучшим игроком клуба по итогам октября. Об этом сообщает пресс-служба «красных дьяволов».

За бразильца отдали свои голоса 34% болельщиков МЮ . Второе место в голосовании занял (31%), а третье — (19%).

В прошлом месяце Каземиро провёл 9 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, записав на свой счёт 1 гол и 1 результативную передачу.