Каземиро — лучший игрок «Манчестер Юнайтед» по итогам октября

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро признан лучшим игроком клуба по итогам октября. Об этом сообщает пресс-служба «красных дьяволов».
За бразильца отдали свои голоса 34% болельщиков МЮ. Второе место в голосовании занял Лисандро Мартинес (31%), а третье — Маркус Рэшфорд (19%).
В прошлом месяце Каземиро провёл 9 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, записав на свой счёт 1 гол и 1 результативную передачу.
Парняга сделал себе имя в Реале ,доказал всё. Теперь помогает Манчестер Юнайтед обрести себя и вновь стать грозой Европы! Честь таким игрокам, отдаёт себя полностью! Заслужил он все деньги, которые ему платят
Парняга сделал себе имя в Реале ,доказал всё. Теперь помогает Манчестер Юнайтед обрести себя и вновь стать грозой Европы! Честь таким игрокам, отдаёт себя полностью! Заслужил он все деньги, которые ему платят
уверенно...а мы помним , что он может, по Реалу!!!
уверенно...а мы помним , что он может, по Реалу!!!