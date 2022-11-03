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Каземиро — лучший игрок «Манчестер Юнайтед» по итогам октября

вчера, 15:56

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро признан лучшим игроком клуба по итогам октября. Об этом сообщает пресс-служба «красных дьяволов».

За бразильца отдали свои голоса 34% болельщиков МЮ. Второе место в голосовании занял Лисандро Мартинес (31%), а третье — Маркус Рэшфорд (19%).

В прошлом месяце Каземиро провёл 9 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, записав на свой счёт 1 гол и 1 результативную передачу.

Каземиро — лучший игрок «Манчестер Юнайтед» по итогам октября

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:51
Босс середины поля.
Парняга сделал себе имя в Реале ,доказал всё. Теперь помогает Манчестер Юнайтед обрести себя и вновь стать грозой Европы! Честь таким игрокам, отдаёт себя полностью! Заслужил он все деньги, которые ему платят
СALL OF DUTY
СALL OF DUTY
вчера в 18:34
Заслужил.’
shur
shur
вчера в 16:45
...главное, при такой игре команды, держать себя максимально
уверенно...а мы помним , что он может, по Реалу!!!
Гость
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