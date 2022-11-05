Нигматуллин: «„Сочи“ — это раненый зверь»

Бывший вратарь сборной России поделился ожиданиями от матча между «Сочи» и «Спартаком» в рамках 16-го тура РПЛ .

В нынешнем сезоне «Спартак» радует своих поклонников. С «Сочи» же двоякая ситуация — это раненый зверь, но он опасен, потому что только что ушёл главный тренер. Команда на один-два матча может сильно преобразиться после этого. Но не думаю, что так будет.

Поначалу багаж Федотова работал, но сейчас — нет. Особенно в матче с «Зенитом»: команда выглядела крайне слабо и беззубо. Боюсь, со «Спартаком» будет то же самое.