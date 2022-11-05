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Нигматуллин: «„Сочи“ — это раненый зверь»

вчера, 11:58
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча между «Сочи» и «Спартаком» в рамках 16-го тура РПЛ.

В нынешнем сезоне «Спартак» радует своих поклонников. С «Сочи» же двоякая ситуация — это раненый зверь, но он опасен, потому что только что ушёл главный тренер. Команда на один-два матча может сильно преобразиться после этого. Но не думаю, что так будет.

Поначалу багаж Федотова работал, но сейчас — нет. Особенно в матче с «Зенитом»: команда выглядела крайне слабо и беззубо. Боюсь, со «Спартаком» будет то же самое.

Матч пройдёт сегодня, 5 ноября. Начало в 14:00 по московскому времени.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 12:39
Больше всего спартаковцам следует обратить внимание на Набоа! Это очень опытный умный соперник! Если у него пойдет игра Спартаку придётся тяжко! Очень многие специалисты и болельщики пророчат лёгкою победу КБ, я так ни думаю и считаю, лёгкой прогулки не получиться! Хорошо если бы я ошибался!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:32, ред.
Спартак лучше укомплектован...игроки выше классом...выше в таблице...
У него...как говорят...в отличии от Сочи даже тренер есть...
Понятно что "Сочи" последние 3 игры - 12 пропущенных голов...и т.д.
Ну значит с фаворитом определились...

Но Сочи 7 раз в этом сезоне в чемпионате играл дома...
5 побед и 2-е ничьи...
Даже без тренера - не время рушить победные домашние традиции..
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:17
Это не раненный зверь, а драный, старый кот.
Гость
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