Нигматуллин: «„Сочи“ — это раненый зверь»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча между «Сочи» и «Спартаком» в рамках 16-го тура РПЛ.
В нынешнем сезоне «Спартак» радует своих поклонников. С «Сочи» же двоякая ситуация — это раненый зверь, но он опасен, потому что только что ушёл главный тренер. Команда на один-два матча может сильно преобразиться после этого. Но не думаю, что так будет.
Поначалу багаж Федотова работал, но сейчас — нет. Особенно в матче с «Зенитом»: команда выглядела крайне слабо и беззубо. Боюсь, со «Спартаком» будет то же самое.
Матч пройдёт сегодня, 5 ноября. Начало в 14:00 по московскому времени.
У него...как говорят...в отличии от Сочи даже тренер есть...
Понятно что "Сочи" последние 3 игры - 12 пропущенных голов...и т.д.
Ну значит с фаворитом определились...
Но Сочи 7 раз в этом сезоне в чемпионате играл дома...
5 побед и 2-е ничьи...
Даже без тренера - не время рушить победные домашние традиции..
У него...как говорят...в отличии от Сочи даже тренер есть...
Понятно что "Сочи" последние 3 игры - 12 пропущенных голов...и т.д.
Ну значит с фаворитом определились...
Но Сочи 7 раз в этом сезоне в чемпионате играл дома...
5 побед и 2-е ничьи...
Даже без тренера - не время рушить победные домашние традиции..