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Мацуев: «„Спартаку“ всегда очень несладко в гостевых матчах с „Сочи“»

вчера, 12:26
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Известный болельщик «Спартака» Денис Мацуев порассуждал о предстоящем матче красно-белых против «Сочи».

Если мы нацелились на самые высокие места, то у нас нет выхода, кроме как побеждать в каждом матче. Отрыв «Зенита» в 7 очков в таблице абсолютно ничего не значит. Не понимаю тех болельщиков, которые спустя рукава утверждают, что в борьбе за чемпионство все уже решено. Учитывая, каким «Спартак» был в первом круге, конечно, нам надо идти дальше.

Победы куются не только в матчах с такими принципиальными соперниками, как ЦСКА или «Зенит». То, что «Сочи» играет не так ярко, как в прошлом году, еще ничего не значит. В гостевых матчах с сочинцами нам всегда было очень и очень несладко. Мы много раз проигрывали. Нас ждет нелегкий матч. Вне зависимости от того, каким будет положение после осенней части сезона, можно констатировать, что большинство болельщиков получает удовольствие от игры «Спартака». Хотя ничего не предвещало такого преображения команды. У всех будут осечки, в том числе и у «Зенита». Как говорят в одном городе: «Будем посмотреть». Желаю удачи моей любимой команде.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:26
едва совсем не провалили важный матч
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 13:34
Сочам нужен выигрыш и они будут стараться.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 13:02
Отрыв в семь очков ничего не значит - интересно, какой отрыв Мацуев будет считать значимым?
Бубнин
Бубнин
вчера в 13:01, ред.
Надо хорошо играть, а когда чемпионат закончится, то смотреть уже, кто больше всех очков набрал.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:51
Мацуев : "...очень и очень несладко."

Слово "очень" следует произносить не 2 раза как Мацуев....а 3...

Ибо всего в РПЛ 3 игры в Сочи между этими командами...
И 3 раза победили "Сочи"....
Izmar
Izmar
вчера в 12:44
Пусть будет и сегодня не сладко. Сочи только победы!
Гость
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