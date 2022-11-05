Мацуев: «„Спартаку“ всегда очень несладко в гостевых матчах с „Сочи“»

Известный болельщик «Спартака» порассуждал о предстоящем матче красно-белых против «Сочи».

Если мы нацелились на самые высокие места, то у нас нет выхода, кроме как побеждать в каждом матче. Отрыв «Зенита» в 7 очков в таблице абсолютно ничего не значит. Не понимаю тех болельщиков, которые спустя рукава утверждают, что в борьбе за чемпионство все уже решено. Учитывая, каким «Спартак» был в первом круге, конечно, нам надо идти дальше.