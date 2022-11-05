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Бушманов: «Ничья — закономерный результат матча „Сочи“ — „Спартак“»

вчера, 17:41
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов прокомментировал ничью в матче 16-го тура РПЛ против «Сочи» (1:1).

Закономерный результат. «Спартак» хорошо начал этот матч. В первой половине первого тайма забили гол и в целом выглядели лучше соперника. В конце тайма красно-белые расслабились, то ли успокоились и получили гол. Дальше игра выровнялась.

Повлияло ли на игру качество поля? Да. Видно было, что поле тяжелое и командам непросто далась игра. Не думаю, что эта ничья выбила «Спартак» из колеи. «Сочи» — хорошая команда, несмотря на то, что в нынешнем сезоне они выглядят не так хорошо, как в прошлом.

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КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:55
Всё же Сочи отыгрались, значит им повезло чуть больше.
Гость
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