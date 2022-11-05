Бушманов: «Ничья — закономерный результат матча „Сочи“ — „Спартак“»

Бывший футболист «Спартака» прокомментировал ничью в матче 16-го тура РПЛ против «Сочи» (1:1).

Закономерный результат. «Спартак» хорошо начал этот матч. В первой половине первого тайма забили гол и в целом выглядели лучше соперника. В конце тайма красно-белые расслабились, то ли успокоились и получили гол. Дальше игра выровнялась.

Повлияло ли на игру качество поля? Да. Видно было, что поле тяжелое и командам непросто далась игра. Не думаю, что эта ничья выбила «Спартак» из колеи. «Сочи» — хорошая команда, несмотря на то, что в нынешнем сезоне они выглядят не так хорошо, как в прошлом.