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«Боруссия» Менхенгладбах переиграла «Штутгарт»

сегодня, 00:27
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)3 : 1Логотип футбольный клуб ШтутгартШтутгартМатч завершен

«Боруссия» Менхенгладбах переиграла «Штутгарт» в матче 13-го тура Бундеслиги (3:1).

Йонас Хофманн вывел хозяев вперед на 4-й минуте. Маркус Тюрам на 25-й удвоил преимущество команды. У гостей отличился на 35-й минуте Тиаго Томас. Окончательный счет на 90+4-й минуте установил Патрик Херрманн.

«Боруссия» занимает 7-е место (19 баллов), «швабы» идут на 15-й строчке (11 пунктов).

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:23
Главное что обе забили!
shlomo2
shlomo2
сегодня в 08:13
Результат ожидаемый... нежданчика не получилось, хотя Боруссия умумдрилась пропустить
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:38
Тут обошлось без сенсаций, и до игры Боруссия была явным фаворитом.
42p6yt4y3wsj
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сегодня в 06:32
Штутгарт с Шальке походу скоро станут двумя бундеслифтами
Köln
Köln
сегодня в 02:47
Ожидаемый итог матча!
Василий 50
Василий 50
сегодня в 01:51
Предсказуемый результат, Боруссия банально сильнее.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:54
«Боруссия» Менхенгладбах переиграла «Штутгарт».
Во первых хочу поздравить болельщиков Боруссии с победой . Во вторых , как я и предпологал, получился очень классный матч, как говорится смотрибельным для любого человека который любит футбол ⚽️ . Но на мой субъективный взгляд, счёт этого матча совсем не по игре . С конца первого тайма когда команда гостей Штутгарт сократила счёт 2:1 , у Штутгарта было и во втором тайме очень много подходов и моментов для того чтобы этот матч хотя бы свести к ничьей. Но получилось как в говорится, не забиваешь ты , забивают тебе, что и произошло в добавленное время матча . Счёт на табло, победа за хозяевами поля Боруссией . Удачи Штутгарту в дальнейшем .
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 00:34
Так и должно было быть - Боруссия считалась фаворитом в этом матче.
Гость
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