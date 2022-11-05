«Боруссия» Менхенгладбах переиграла «Штутгарт» в матче 13-го тура Бундеслиги (3:1).
Йонас Хофманн вывел хозяев вперед на 4-й минуте. Маркус Тюрам на 25-й удвоил преимущество команды. У гостей отличился на 35-й минуте Тиаго Томас. Окончательный счет на 90+4-й минуте установил Патрик Херрманн.
«Боруссия» занимает 7-е место (19 баллов), «швабы» идут на 15-й строчке (11 пунктов).
Во первых хочу поздравить болельщиков Боруссии с победой . Во вторых , как я и предпологал, получился очень классный матч, как говорится смотрибельным для любого человека который любит футбол ⚽️ . Но на мой субъективный взгляд, счёт этого матча совсем не по игре . С конца первого тайма когда команда гостей Штутгарт сократила счёт 2:1 , у Штутгарта было и во втором тайме очень много подходов и моментов для того чтобы этот матч хотя бы свести к ничьей. Но получилось как в говорится, не забиваешь ты , забивают тебе, что и произошло в добавленное время матча . Счёт на табло, победа за хозяевами поля Боруссией . Удачи Штутгарту в дальнейшем .
Во первых хочу поздравить болельщиков Боруссии с победой . Во вторых , как я и предпологал, получился очень классный матч, как говорится смотрибельным для любого человека который любит футбол ⚽️ . Но на мой субъективный взгляд, счёт этого матча совсем не по игре . С конца первого тайма когда команда гостей Штутгарт сократила счёт 2:1 , у Штутгарта было и во втором тайме очень много подходов и моментов для того чтобы этот матч хотя бы свести к ничьей. Но получилось как в говорится, не забиваешь ты , забивают тебе, что и произошло в добавленное время матча . Счёт на табло, победа за хозяевами поля Боруссией . Удачи Штутгарту в дальнейшем .