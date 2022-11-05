«Боруссия» Менхенгладбах переиграла «Штутгарт».

Юнец из ЦСКА переиграл Гильерме и удалился за 14 минут на поле. «Локо» и «армейцы» выдали золотую классику Много эмоций, борьбы и карточек, но мало голов.

«Зениту» нужны Соболев, Тюкавин или Чалов. Также Кассьерру может заменить Сычевой Матео не заиграл, а Сергеева мало для счастья.

Игроки ЦСКА говорят о европейских амбициях. Дивеев, Чалов и Зайнутдинов ждут предложений Многих просматривают скауты сильных клубов.

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