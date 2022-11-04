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«Химки» переиграли «Оренбург»

вчера, 20:53
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки2 : 0Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

«Химки» обыграли «Оренбург» в матче 16-го тура РПЛ (2:0).

Александр Руденко открыл счет на 50-й минуте, на 66-й Бутта Магомедов удвоил преимущество команды.

После матча «Химки» идут на 15-м месте (12 баллов), «Оренбург» занимает 8-ю строчку (22 пункта).

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Все комментарии
Аспект
Аспект ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
сегодня в 14:29
Я таки даже больше скажу: и он, и 'Сочи" и сам "Зенит" - ничто без газпрёмовского бабла.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 06:46
Всё таки Оренбург это днище)
fswugu3jq7c2
fswugu3jq7c2
сегодня в 02:15
Как только пучеглазую истеричку забанили, сразу дела пошли у команды
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 01:58
Химкам нужно обновить состав.
протон
протон
сегодня в 00:19
Два удара в створ - два гола. Оренбургу надо сделать выводы, сильно не расстраиваться. Любая удачная серия когда-нибудь заканчивается. Кстати Оренбургу нужен живой газон
Ген Геныч
Ген Геныч
вчера в 23:43
А почему вы связываете этот результат именно с отсутствием Гогниева,ведь весь тр.штаб остался прежним!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!А вот отсутствие Глушакова вполне могло дать стимул!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
я из Химок
я из Химок
вчера в 22:56
Ну наконец-то! Заждались уже!!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:22
Неожиданный итог...
А говорили, что чудес не бывает...
Химки с победой!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:11
У Оренбурга пропал запал.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 21:53
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 21:47
    Хорошее начало тура.И предсказуемое.
    Аспект
    Аспект
    вчера в 21:42
    Каких бы газпрёмовских кто ни нахлобучивал, причем абсолютно неважно, когда и где - это неизменно вызывает у меня положительные эмоции.
    Kolenok
    Kolenok
    вчера в 21:38
    Молодцы Химки,лед тронулся.
    Мишка Бигдан
    Мишка Бигдан
    вчера в 21:32
      112910415
      112910415
      вчера в 21:25
      перехвалили Оренбург
      КЭТиК
      КЭТиК
      вчера в 21:23
      Результат точно не в пользу Локомотива.
      Georgud
      Georgud
      вчера в 21:05
      Поражение хуже, чем 8-0 в Питере.
      Штанмайер
      Штанмайер
      вчера в 21:05
      химки догнали локомотив ...борьба московских команд за выживание обостряется)))
      ZIBO rock
      ZIBO rock
      вчера в 21:04
      Вот вам и лучший тренер по мнению легенд РПЛ
      Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1334500/gancharenko-viktor-ural 04.11.2022
      Оренбург набирает очки только дома за счет того что пока команды доберутся в эти е***я силенок уже не остается! А на выезде у Оренбурга в 8-и играх 7 поражений!!!
      Strashniy
      Strashniy ответ Vadik (раскрыть)
      вчера в 21:02, ред.
      Для победы Химок достаточно было приехать Оренбургу и лучшему игроку месяца.
      Capral
      Capral
      вчера в 21:01
      Сегодня Химки сыграли грамотно в обороне, не дали сопернику остро контратаковать и победили. Химки с победой!
      И кстати, играл сегодня великий форвард Сычевой? Что-то не увидел его...
      Vadik
      Vadik
      вчера в 21:00
      Казалось бы. Нужно было просто сыграть матч без Гогниева))))
      makkie
      makkie
      вчера в 20:57
      Там не Юран на скамейке случаем находился?))

      Неожиданный результат, надо сказать!
      Оренбург был лучше по статистике, но даже на гол престижа не сподобился.
      YVG
      YVG
      вчера в 20:56
      Перехвалили Оренбург, весьма посредственную команду.
      Варвар7
      Варвар7
      вчера в 20:55
      Вот что значит отсутствие Гогниева!
      Ironigor
      Ironigor
      вчера в 20:54
      Долгожданная Победа Химок . С Победой!
      Izmar
      Izmar
      вчера в 20:54
      Лучший игрок месяца как всегда блистал.
      Гость
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