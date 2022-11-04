«Химки» переиграли «Оренбург»

«Химки» обыграли «Оренбург» в матче 16-го тура РПЛ (2:0).
Александр Руденко открыл счет на 50-й минуте, на 66-й Бутта Магомедов удвоил преимущество команды.
После матча «Химки» идут на 15-м месте (12 баллов), «Оренбург» занимает 8-ю строчку (22 пункта).
А говорили, что чудес не бывает...
Химки с победой!
А говорили, что чудес не бывает...
Химки с победой!
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1334500/gancharenko-viktor-ural 04.11.2022
Оренбург набирает очки только дома за счет того что пока команды доберутся в эти е***я силенок уже не остается! А на выезде у Оренбурга в 8-и играх 7 поражений!!!
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1334500/gancharenko-viktor-ural 04.11.2022
Оренбург набирает очки только дома за счет того что пока команды доберутся в эти е***я силенок уже не остается! А на выезде у Оренбурга в 8-и играх 7 поражений!!!
И кстати, играл сегодня великий форвард Сычевой? Что-то не увидел его...
И кстати, играл сегодня великий форвард Сычевой? Что-то не увидел его...
Неожиданный результат, надо сказать!
Оренбург был лучше по статистике, но даже на гол престижа не сподобился.
Неожиданный результат, надо сказать!
Оренбург был лучше по статистике, но даже на гол престижа не сподобился.