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Конате: «Мы доказали, что „Ахмат“ — не маленькая команда»

вчера, 19:38
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате прокомментировал победу над «Зенитом» (2:1) в матче 16-го тура РПЛ.

Конечно, ожидания болельщиков были не очень позитивными и обещающими. Говорили, что качество игроков в «Зените» намного выше, но тем не менее мы доказали, что «Ахмат» — не маленькая команда, у нас также качественные игроки. Мы заявили о себе.

В моменте с Чистяковым я ощутил, что он находится вдали от мяча. В голове возникла мысль, что нужно закончить эпизод, додавить, так и получилось. В игре против «Зенита» необходимо постоянно оказывать давление, прессинговать. Это то, что мы сделали, использовали свои шансы.

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95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:39
Мои поздравления, Мохаммед!!! Заслужил!!!
pomor45
pomor45 ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 20:13
Вот именно - споткнулся, а этот супермен обратил в свои достоинства: прессовал, дожимал, превалировал и т.д. и т.п. Удивительно, как только такая могучая команда каждый сезон не попадает в пятёрку чемпионата. Что характерно, вот продует следующую игру кому попадётся, сделает морду валенком и заявит - таков футбол.
ДСА
ДСА
вчера в 19:57
Наконец Зенит и споткнулся, а то уже все заждались этого.
Гость
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