Нападающий «Ахмата» прокомментировал победу над «Зенитом» (2:1) в матче 16-го тура РПЛ .

Конечно, ожидания болельщиков были не очень позитивными и обещающими. Говорили, что качество игроков в «Зените» намного выше, но тем не менее мы доказали, что «Ахмат» — не маленькая команда, у нас также качественные игроки. Мы заявили о себе.

В моменте с Чистяковым я ощутил, что он находится вдали от мяча. В голове возникла мысль, что нужно закончить эпизод, додавить, так и получилось. В игре против «Зенита» необходимо постоянно оказывать давление, прессинговать. Это то, что мы сделали, использовали свои шансы.