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Семак: «Мы сыграли плохо в обороне и за это поплатились»

вчера, 19:08
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение в матче 16-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

Пропущенные мячи — это всегда ошибки, в обороне сыграли очень плохо. Второй мяч — больше индивидуальная ошибка, было несколько моментов, в начале первого тайма сыграли плохо в обороне и за это поплатились. Во втором тайме играли хорошо, но, к сожалению, одного мяча не хватило, чтобы набрать очки.

Замена Чистякова? Он в целом неуверенно смотрелся сегодня, нужно было менять, не пошла игра.

Почему играли в 3 защитника во втором тайме? Мы немного видоизменили (схему), чтобы игрокам было более понятно, кто как действует. Половину второго тайма играли с тремя, половину — с четырьмя. Все, кто приезжает сюда, ждут нашей ошибки, случилось так, что дождались.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:10
Перекаты мяча вблизи штрафной с фланга на фланг без какого либо обострения, заключительного удара ничего не принесут. Команда не знает что ей делать и покатав мяч минут 5-10 его теряет, в редких случаях навешивает. Контроль это круто, но за контроль мяча очки не дают. Если не получается, то почему нельзя пройти по флангу и прострелить/навесить. Остроты от этого будет больше, чем от бессмысленного переката. Это проблема не только этого матча. Надеюсь Семак сделает правильные выводы из этого матча. Ну и уберет наконец-то Ерохина из кандидатов на замену, ибо пустая трата времени.
pomor45
pomor45
вчера в 20:59
Сергей, это не ошибка, а крупный недостаток. Когда команда, пропустив шальной гол на первой минуте, тушуется и пропускает второй гол на восьмой, а потом не может совладать с собой более 82 минут, то это не ошибка, а повод для серьёзных выводов о крупном недостатке, заключающемся в том, что такой в целом классной команде с самым сильным составом в РПЛ не хватает волевых качеств. Что это такое? Пропустили два мяча, впереди вся игра, а вы вместо того, чтобы сконцентрироваться, собраться, смешались, засуетились, потеряли игру и перешли к каким-то беспорядочным, бестолковым атакам. И потом, Сергей, сколько можно использовать эту утлую тактику владения мячом? Катаете мячик на свободном месте большую часть любого матча, а сунувшись в борьбу теряете мяч и с трудом его отбираете, а чаще проигрываете большинство отборов. Может потому и катаешь мячик, что слабы в отборах? Так в Европе уже никто не играет. Исповедуют быструю атаку, активный отбор мяча при потере и немедленный переход в новую атаку. Мяч, конечно, катают, но не до такой степени, как вы, и только для перехода при малейшей возможности, а не до явной вероятности момента. При такой тактике никакой автобус, представляющий такие трудности для любителей мячик покатать (тики-таки), не поможет. А вы, как уткнётесь в автобус так и тупик, валидол. Так что, или меняй игру, или, если не можешь, передай эстафету другому. Команде надо двигаться вперёд в игре, а не накоплении чемпионств. Скучно и тошно это уже становится, в конце концов. Да и чемпионства эти объясняются не столько силой и развитием команды, сколько слабостью и застоем соперников. ЕК в полной мере подтверждали этот тезис. Там с такой тактикой успеха ждать не приходилось. Теперь самое время дело поправить и наладить другую, действительно атакующую игру. Сейчас, извини, пока псевдо атакующая.
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 19:55
Вот оно,что оказывается,все в Питер приезжают не играть,а просто ждать ошибки...))
Это что-то новенькое в тренерской практике..)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:35
Опять какие то разъясняшки....шаблонные...дежурные фразы :
"в обороне сыграли очень плохо"....."к сожалению, одного мяча не хватило"..."не пошла игра."....и прочий примитивизм.......

Он вообще разозлиться может...???
Растрясти миллионеров...в отпуск собравшихся...

Сказал бы не про ошибки отдельных игроков...а..
"Всю вину за поражение беру на себя"
А сам устроил бы им такую чебатуху...чтоб до конца сезона ни гола не пропустили...)))
Futurista
Futurista
вчера в 19:16
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:10
Не умеешь ты играть, когда проигрываешь .
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