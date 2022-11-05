Семак: «Мы сыграли плохо в обороне и за это поплатились»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал поражение в матче 16-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

Пропущенные мячи — это всегда ошибки, в обороне сыграли очень плохо. Второй мяч — больше индивидуальная ошибка, было несколько моментов, в начале первого тайма сыграли плохо в обороне и за это поплатились. Во втором тайме играли хорошо, но, к сожалению, одного мяча не хватило, чтобы набрать очки.

Замена Чистякова? Он в целом неуверенно смотрелся сегодня, нужно было менять, не пошла игра.

Почему играли в 3 защитника во втором тайме? Мы немного видоизменили (схему), чтобы игрокам было более понятно, кто как действует. Половину второго тайма играли с тремя, половину — с четырьмя. Все, кто приезжает сюда, ждут нашей ошибки, случилось так, что дождались.