Гладилин: «Это не трагедия, что „Спартак“ не смог обыграть „Сочи“»

Бывший футболист «Спартака» прокомментировал ничью в матче 16-го тура РПЛ против «Сочи» (1:1).

«Сочи» находится не на том месте, на котором должны находиться исходя из своего финансового положения и качества состава. Игра была равной, команды были настроены на результат, Промес вновь показал отличную игру, он находится в хорошей форме. «Сочи» сыграл во втором тайме более мощно, они могли даже выйти вперед. Предъявить претензии кому-то сложно, результат для «Спартака» достойный, потому что это ничья на выезде с хорошей командой. Это не трагедия, что «Спартак» не смог обыграть «Сочи».