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Гладилин: «Это не трагедия, что „Спартак“ не смог обыграть „Сочи“»

вчера, 18:29
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал ничью в матче 16-го тура РПЛ против «Сочи» (1:1).

«Сочи» находится не на том месте, на котором должны находиться исходя из своего финансового положения и качества состава. Игра была равной, команды были настроены на результат, Промес вновь показал отличную игру, он находится в хорошей форме. «Сочи» сыграл во втором тайме более мощно, они могли даже выйти вперед. Предъявить претензии кому-то сложно, результат для «Спартака» достойный, потому что это ничья на выезде с хорошей командой. Это не трагедия, что «Спартак» не смог обыграть «Сочи».

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makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 21:08
    Кнвпт
    Кнвпт ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    вчера в 20:08
    И все же Спартак выше;)
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 18:36
    Разве спартак всегда побеждает? Я даже не удивился если спартак проиграл, кстати они должны были проиграть просто отскочили.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 18:32
    И Спартак и Краснодар сегодня не вывезли!
    Гость
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