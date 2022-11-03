Немецкий футбольный союз хочет убедить Крооса сыграть на чемпионате мира

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вчера, 14:03

Полузащитник «Реала» может вернуться к выступлениям в составе сборной Германии.

Немецкий футбольный союз прилагает усилия, чтобы убедить игрока вернуться в национальную команду и сыграть на чемпионате мира в Катаре.

Напомним, что Кроос завершил карьеру в сборной Германии летом 2021 года после окончания Евро-2020. Последним матчем за Бундестим для Тони стал матч 1/8 финала чемпионата Европы против сборной Англии (0:2).