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Немецкий футбольный союз хочет убедить Крооса сыграть на чемпионате мира

вчера, 14:03

Полузащитник «Реала» Тони Кроос может вернуться к выступлениям в составе сборной Германии.

Немецкий футбольный союз прилагает усилия, чтобы убедить игрока вернуться в национальную команду и сыграть на чемпионате мира в Катаре.

Напомним, что Кроос завершил карьеру в сборной Германии летом 2021 года после окончания Евро-2020. Последним матчем за Бундестим для Тони стал матч 1/8 финала чемпионата Европы против сборной Англии (0:2).

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:27
Тони Кроос:
«Меня не будет на чемпионате мира, но я уверен, что когда я буду смотреть матчи Германии, я захочу играть... Теперь есть игроки, которые заслуживают того, чтобы играть больше, и я не хотел, чтобы пришло время, когда они сказали мне, что тебе лучше уйти».
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 14:16
Кроос больше не хочет позориться ....
Loko57
Loko57
вчера в 14:07
У немцев в сборной сейчас дела плохи!
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