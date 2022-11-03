Немецкий футбольный союз хочет убедить Крооса сыграть на чемпионате мира

Полузащитник «Реала» Тони Кроос может вернуться к выступлениям в составе сборной Германии.
Немецкий футбольный союз прилагает усилия, чтобы убедить игрока вернуться в национальную команду и сыграть на чемпионате мира в Катаре.
Напомним, что Кроос завершил карьеру в сборной Германии летом 2021 года после окончания Евро-2020. Последним матчем за Бундестим для Тони стал матч 1/8 финала чемпионата Европы против сборной Англии (0:2).
«Меня не будет на чемпионате мира, но я уверен, что когда я буду смотреть матчи Германии, я захочу играть... Теперь есть игроки, которые заслуживают того, чтобы играть больше, и я не хотел, чтобы пришло время, когда они сказали мне, что тебе лучше уйти».
«Меня не будет на чемпионате мира, но я уверен, что когда я буду смотреть матчи Германии, я захочу играть... Теперь есть игроки, которые заслуживают того, чтобы играть больше, и я не хотел, чтобы пришло время, когда они сказали мне, что тебе лучше уйти».