«Зениту» нужен второй фарм-клуб в РПЛ. Помогают с трансферами «Оренбургу», потом заберут лидеров

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вчера, 18:36

В лиге пошла мода на вертикали.

«Оренбург» в новом сезоне Премьер-лиги – главное открытие российского чемпионата. Команда играет в атакующий футбол (за что иногда получает разгромы), находится совсем близко к топ-5 по итогам первой части РПЛ . «Подушка безопасности» от попадания в зону стыков составляет целых 10 очков. Огненный старт можно объяснить селекцией – много кадровых изменений произошло в основном составе за лето. Но с ней не все так просто – говорят, трансферную кампанию для южноуральцев проводят селекционеры «Зенита». Для петербуржцев в этом сотрудничестве есть своя выгода.

Помогли найти латиноамериканских новичков

Когда «Оренбург» в первый раз выходил в Премьер-лигу в 2016 году и сменил название, тогдашний министр спорта РФ Виталий Мутко отмечал:

Вопрос в том, что есть регламентные нормы, которые нужно соблюдать любому клубу, иначе он просто не пройдёт лицензирование. Не должно быть в одной лиге клубов, принадлежащих одной структуре. Это надо понимать. С этой точки зрения лицензирование будет совершенно беспристрастным. И не надо открывать полемику. Есть регламент, он для всех одинаковый.

Дело в том, что генеральным спонсором коллектива является «Газпром добыча Оренбург» — дочерняя компания ПАО «Газпром», который спонсирует «Зенит».

И нет уверенности, что это никак не влияет на взаимодействие клубов – история с Алексеем Суторминым осталась в прошлом, зато сейчас появилась новая. Сообщается, что именно «Зенит» помогал «Оренбургу» с поиском усиления после возвращения в элитный дивизион. Скауты из Санкт-Петербурга занимались мониторингом уже знакомого им латиноамериканского рынка. Отсюда появление в южноуральской команде аргентинцев Сесара Флорентина, Лукаса Веры и Брайана Мансильи, парагвайца Диего Акосты и Джимми Марина из Коста-Рики.

Таких успешных кампаний у клуба давно не было – все, за исключением 19-летнего Акосты, включены в основу и успешно выступают в чемпионате. При этом «Зениту» от этого, как говорят, тоже плюс – сине-бело-голубые искали «Оренбургу» игроков из расчета на то, что в будущем легионеры смогут усилить коллектив из Санкт-Петербурга. Отсюда и латиноамериканский вектор.

Словами Мутко в 2016-м многие возмущались, но, видимо, в них есть резон. Своими глазами мы видим, к чему приводит наличие в лиге двух клубов, которые финансируются одной структурой. Уж стоит ли тогда удивляться доминированию чемпиона страны?

Аналог вертикали «Чертаново»-«Крылья»-«Спартак»

Лиге от подобных взаимодействий однозначно хуже – РПЛ превращается в чемпионат Уругвая, где за последние 15 лет помимо «Насьоналя» и «Пеньяроля» другая команда становилась чемпионом лишь раз («Данубио» в сезоне 2013/14).

Хотя «Зенит» не один выстраивает систему из нескольких клубов. Чем-то подобным промышляет другой футбольный гигант – «Спартак». В его треугольник входят «Чертаново» и «Крылья Советов». Первые выпускают перспективных футболистов, вторые доводят их до необходимого уровня, в чем очень помогает Игорь Осинькин.

Даниил Пруцев и Антон Зиньковский, прежде чем примерить футболки красно-белых, прошли академию «Чертаново» и самарский коллектив. Из «Крыльев» пришел и основной форвард москвичей Александр Соболев. Напрямую из «Чертаново» в «Спартаке» оказывались Максим Глушенков и Наиль Умяров.

Но москвичи и сами поддерживают выгодное сотрудничество. Глушенкова выпускать на поле нет возможности, пока есть Николсон и Соболев, — его отдали «Крыльям». Ранее отпустили защитника Илью Гапонова. Из системы «Спартака» вышли братья Шитовы – с обоими продлили контракты, после чего Владислав уехал к Осинькину. Это еще не говоря, что большая часть молодой обоймы «Крыльев» состоит из выпускников «Чертаново».

«Спартак», в отличие от «Зенита», уже получает прибыль от взаимодействия – трансферы уже поставлены на поток. Сине-бело-голубым же стоит включить в свою пирамиду еще один клуб. Оттуда они уже взяли нескольких футболистов, которые стали лидерами.

Можно составить треугольник с «Сочи»

«Сочи» — еще один клуб, спонсируемый дочерним предприятием «Газпрома» (а именно – «Газпромбанком»). В первый сезон в РПЛ южане сохранили место в элитном дивизионе целиком благодаря футболистам «Зенита».

Андрей Мостовой, Александр Кокорин, Антон Заболотный, Кристиан Нобоа, Ибрагим Цаллагов, Иван Новосельцев, Эльмир Набиуллин, Дмитрий Полоз и Миха Мевля – все они пришли из петербургского клуба. Выгода «Сочи» понятна – а вот «Зенит» в лице «Сочи» нашел гарантированного покупателя для игроков, которые чемпионский уровень уже не тянут (или для молодых, которым нужна практика).

Впоследствии сочинцы встали на ноги. Вылет в Первую лигу больше не грозил, поэтому сотрудничество с «Зенитом» приобрело более здоровый характер – практика для воспитанников сине-бело-голубых (Данила Прохин, Никита Колдунов, Кирилл Кравцов), освежение петербуржцев своими лидерами (Матео Кассьерра, Родригао).

Поэтому-то у «Зенита» и нет кадровых проблем – уже сложилось сотрудничество с южанами, теперь включается «Оренбург». Возможно, сине-бело-голубым стоит образовать пирамиду по примеру «Спартака». Обкатывать молодежь в «дочерних предприятиях», забирать оттуда сильных легионеров, помогать с поиском новых. Интригу в чемпионате это, конечно, убьет. Но санкций организация никаких не предпринимает – а значит, все пойдет по примерно такому сценарию.