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Гиоргобиани стал лучшим игроком октября в Первой лиге

вчера, 17:51

Полузащитник «Алании» Николай Гиоргобиани признан лучшим игроком октября в Первой лиге.

Футболист принял участие во всех 5 матчах владикавказской команды в турнире в прошлом месяце, отметившись тремя голами.

Игрок трижды в октябре попадал в число лучших игроков недели.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 21:05
Молодец, Николай!
ДСА
ДСА
вчера в 20:19
Грузины как-то потихоньку раскручиваются в России и едут за бугор.
alexgurzan
alexgurzan ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:23
Добрый вечер.
Можете уточнить, за какие комментарии не пришли очки?
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:08, ред.
Доброго времени суток Всем.
Можно у вас поинтересоваться, почему за первый комментарий не прибавилось по 10 баллов, и это уже только за сегодня второй раз ??? Спасибо за понимание.
2p767726tf5a
2p767726tf5a
вчера в 18:01, ред.
Толковой игрочок, явно в пердиве надолго не задержится
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:01
Очень даже заслуженно. Красавчик паренёк. Какие мячи забил со штрафного в ворота Балтики и Зениту . Так держать и Удачи тебе с Аланией !
Гость
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