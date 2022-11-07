Гиоргобиани стал лучшим игроком октября в Первой лиге

Полузащитник «Алании» Николай Гиоргобиани признан лучшим игроком октября в Первой лиге.
Футболист принял участие во всех 5 матчах владикавказской команды в турнире в прошлом месяце, отметившись тремя голами.
Игрок трижды в октябре попадал в число лучших игроков недели.
Можете уточнить, за какие комментарии не пришли очки?
Можете уточнить, за какие комментарии не пришли очки?
Можно у вас поинтересоваться, почему за первый комментарий не прибавилось по 10 баллов, и это уже только за сегодня второй раз ??? Спасибо за понимание.
Можно у вас поинтересоваться, почему за первый комментарий не прибавилось по 10 баллов, и это уже только за сегодня второй раз ??? Спасибо за понимание.