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Полузащитник «Пари НН» Ярослав Михайлов — лучший игрок матча против ЦСКА

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gwynb1eidd
gwynb1eidd
вчера в 21:22
2-й матч подряд ЦСКА играет хреново, но если в прошлом туре был мертвый Локо, тов этм туре полуживой НН, выиграл с одним ударом в створ...

З.Ы. Вера Федотова в Медину умиляет, а ещё больше умиляет вера в Заболотного...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:17
Спотыкания армейцев уже никого не удивляют. "Обижают" армейцев даже аутсайдеры, причем все закономерно.
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