Полузащитник «Пари НН» Ярослав Михайлов — лучший игрок матча против ЦСКА

Полузащитник «Пари НН» Ярослав Михайлов признан лучшим игроком матча 16-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).
Михайлов провёл на поле все 90 минут, отметившись результативной передачей.
Полузащитник «Пари НН» Ярослав Михайлов признан лучшим игроком матча 16-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).
Михайлов провёл на поле все 90 минут, отметившись результативной передачей.
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