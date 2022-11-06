Кокорин признан лучшим игроком «Ариса» по итогам октября

Пресс-служба «Ариса» сообщает, что нападающий признан лучшим игроком клуба по итогам октября.

Саша стал лучшим игроком месяца по версии наших болельщиков и получит награду от нашего спонсора.

Кокорин забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи после перехода в «Арис» – помог команде разгромить «Аполлон» и занять второе место в чемпионате Кипра на данном этапе.