Кокорин признан лучшим игроком «Ариса» по итогам октября

Пресс-служба «Ариса» сообщает, что нападающий Александр Кокорин признан лучшим игроком клуба по итогам октября.
Саша стал лучшим игроком месяца по версии наших болельщиков и получит награду от нашего спонсора.
Кокорин забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи после перехода в «Арис» – помог команде разгромить «Аполлон» и занять второе место в чемпионате Кипра на данном этапе.
Это ли не успех? Это ли не признание мастерства?
Легенда, которой дали время, и он не подвел. Все-таки Фиорентина совершила ошибку, что не делала ставку на Саню
Теперь реально Арис Кокорина!!
Это ли не успех? Это ли не признание мастерства?
Легенда, которой дали время, и он не подвел. Все-таки Фиорентина совершила ошибку, что не делала ставку на Саню
Теперь реально Арис Кокорина!!