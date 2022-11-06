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Кокорин признан лучшим игроком «Ариса» по итогам октября

сегодня, 00:06

Пресс-служба «Ариса» сообщает, что нападающий Александр Кокорин признан лучшим игроком клуба по итогам октября.

Саша стал лучшим игроком месяца по версии наших болельщиков и получит награду от нашего спонсора.

Кокорин забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи после перехода в «Арис» – помог команде разгромить «Аполлон» и занять второе место в чемпионате Кипра на данном этапе.

Кокорин признан лучшим игроком «Ариса» по итогам октября

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:14
Наконец он нашел свое тепленькое место.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 05:13
Сейчас его опять понесет.
Toro
Toro
сегодня в 03:15
Это просто Кипр, и это о многом говорит.
протон
протон
сегодня в 00:32
Бензема нервно курит в сторонке.
Это ли не успех? Это ли не признание мастерства?
Легенда, которой дали время, и он не подвел. Все-таки Фиорентина совершила ошибку, что не делала ставку на Саню
Теперь реально Арис Кокорина!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 00:26
Аномальный день, какой-то.
Stalker-ato
Stalker-ato
сегодня в 00:19
ну вот,нашёл свою команду,а мы тут соревновались в троллинге Саши.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 00:18
Начинается взлёт.
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