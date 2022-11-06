Защитник «Урала» Кулаков — лучший игрок матча против «Локомотива»

Защитник «Урала» Денис Кулаков признан лучшим игроком матча 16-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:2).
Кулаков провёл на поле все 90 минут встречи, не отметившись результативными действиями.
Защитник «Урала» Денис Кулаков признан лучшим игроком матча 16-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:2).
Кулаков провёл на поле все 90 минут встречи, не отметившись результативными действиями.
Во втором тайме Урал собрался и просто раздавил Локо по всем фронтам. Но все-таки простил и подарил ничью.
Во втором тайме Урал собрался и просто раздавил Локо по всем фронтам. Но все-таки простил и подарил ничью.