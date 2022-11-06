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Защитник «Урала» Кулаков — лучший игрок матча против «Локомотива»

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протон
протон
вчера в 18:30
Как же Урал преобразился с приходом Гончаренко. Жаль что упустили победу. Желаю дальнейших успехов.
Во втором тайме Урал собрался и просто раздавил Локо по всем фронтам. Но все-таки простил и подарил ничью.
jqp422utyr86
jqp422utyr86
вчера в 16:32
Весь Урал сейчас в полном поряде
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