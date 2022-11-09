Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор ответил на просьбу болельщика в соцсетях, который попросил его приобрести «Ливерпуль». Клуб выставлен на продажу.
С удовольствием! Я запросил информацию об этом, да. Как только я услышал, что команду выставили на продажу. Какой поворот событий! Какой клуб!
Напомним, что ранее Макгрегор уже заявлял, что хочет купить «Манчестер Юнайтед», «Селтик» и «Челси».
2022 год: Конор Макгрегор хочет приобрести «Ливерпуль»
2023 год ?
2022 год: Конор Макгрегор хочет приобрести «Ливерпуль»
2023 год ?
Арабы дадут больше.
Арабы дадут больше.