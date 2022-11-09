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Конор Макгрегор хочет приобрести «Ливерпуль»

вчера, 08:48

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор ответил на просьбу болельщика в соцсетях, который попросил его приобрести «Ливерпуль». Клуб выставлен на продажу.

С удовольствием! Я запросил информацию об этом, да. Как только я услышал, что команду выставили на продажу. Какой поворот событий! Какой клуб!

Конор Макгрегор хочет приобрести «Ливерпуль»

Напомним, что ранее Макгрегор уже заявлял, что хочет купить «Манчестер Юнайтед», «Селтик» и «Челси».

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Все комментарии
Ron09
Ron09
вчера в 10:16
Если он поставил все свои сбережения на победу Лидс Юнайтед против Ливерпуля может быть и купит а так мелкая рыба не хватит денег
Foxes
Foxes
вчера в 09:32, ред.
И будет клоунада.
протон
протон
вчера в 09:19
2021 год: Конор Макгрегор хочет купить клуб: «МЮ» и «Селтик»
2022 год: Конор Макгрегор хочет приобрести «Ливерпуль»
2023 год ?
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:18
Если Конор купит Ливер журналистам придется тщательно выбирать выражение в дальнейшем на счёт команды - а то может и в башку прилететь!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:09
Правильно,надо чтото купить,а то все деньги пропьёт и прокайфует!
edhb236vv5gu
edhb236vv5gu
вчера в 08:55
И будет у них потом классико с махачкалинским Динамо Хабиба
Василий 50
Василий 50
вчера в 08:51
Вон оно как...
Арабы дадут больше.
Гость
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