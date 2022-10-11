Нагорных может сменить Плутника в «Локомотиве»

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник в ближайшее время хочет покинуть свой пост. Директор ОАО «РЖД» по коммуникациям Юрий Нагорных может стать председателем совета директоров клуба.
Плутник вошел в состав директоров клуба в конце 2020 года. Должность спортивного директора будет упразднена, а работу генерального директора, как и ранее, будет контролировать совет директоров.
Ну а так что, одно слово клоунада, когда главного допингиста назначают на должность в один из самых больших футбольных клубов. Ну для Локомотива наверное это скорее хорошо. Нагорных явно фигура с большими связями в верхах, почти как Мутко, раз его так продвигают, несмотря на то, что его репутация испорчена...
Очень захватывающая история про эффективного менеджера.... напоминает к/ф "Хвост виляет собакой"...
Ну а так что, одно слово клоунада, когда главного допингиста назначают на должность в один из самых больших футбольных клубов. Ну для Локомотива наверное это скорее хорошо. Нагорных явно фигура с большими связями в верхах, почти как Мутко, раз его так продвигают, несмотря на то, что его репутация испорчена...
Очень захватывающая история про эффективного менеджера.... напоминает к/ф "Хвост виляет собакой"...