Нагорных может сменить Плутника в «Локомотиве»

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вчера, 13:51

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник в ближайшее время хочет покинуть свой пост. Директор ОАО « РЖД » по коммуникациям Юрий Нагорных может стать председателем совета директоров клуба.

Плутник вошел в состав директоров клуба в конце 2020 года. Должность спортивного директора будет упразднена, а работу генерального директора, как и ранее, будет контролировать совет директоров.