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Нагорных может сменить Плутника в «Локомотиве»

вчера, 13:51

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник в ближайшее время хочет покинуть свой пост. Директор ОАО «РЖД» по коммуникациям Юрий Нагорных может стать председателем совета директоров клуба.

Плутник вошел в состав директоров клуба в конце 2020 года. Должность спортивного директора будет упразднена, а работу генерального директора, как и ранее, будет контролировать совет директоров.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 14:03
Должность спортивного директора будет упразднена, проходимца Плутника заменит допингист Нагорных, торпедонский молчун Леонченко сохранит свой пост и дальше будет делать вид, что работает, одна новость хуже другой. Жаль болельщиков Локомотива, вроде как не самые плохие люди, за что им это всё?!!

Ну а так что, одно слово клоунада, когда главного допингиста назначают на должность в один из самых больших футбольных клубов. Ну для Локомотива наверное это скорее хорошо. Нагорных явно фигура с большими связями в верхах, почти как Мутко, раз его так продвигают, несмотря на то, что его репутация испорчена...

Очень захватывающая история про эффективного менеджера.... напоминает к/ф "Хвост виляет собакой"...
Гость
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