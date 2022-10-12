Смородская сообщила, вернётся ли в «Локомотив»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская не планирует возвращаться в клуб.
«Возможно ли мое возвращение в „Локомотив“? Нет, это исключено, ни за что туда не пойду. Мне не хочется никого спасать», – сказала Смородская.
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская не планирует возвращаться в клуб.
«Возможно ли мое возвращение в „Локомотив“? Нет, это исключено, ни за что туда не пойду. Мне не хочется никого спасать», – сказала Смородская.
Кого она спасать собралась? Все только рады были от неё избавится... и не знали, что она оказывается спасительница была...
Кого она спасать собралась? Все только рады были от неё избавится... и не знали, что она оказывается спасительница была...
"Мне не хочется никого спасать», – сказала Смородская."(с) Что, что простите?)))
"Мне не хочется никого спасать», – сказала Смородская."(с) Что, что простите?)))
До появления немецкого десанта во главе с Цорном как раз её правление считалось самым чёрным в истории Локо.
Да у кого вообще повернулся язык спросить её об этом?
Если честно, то у меня сейчас одни эмоции и слова подбирать сложно... хочется ругаться матом!!!
До появления немецкого десанта во главе с Цорном как раз её правление считалось самым чёрным в истории Локо.
Да у кого вообще повернулся язык спросить её об этом?
Если честно, то у меня сейчас одни эмоции и слова подбирать сложно... хочется ругаться матом!!!