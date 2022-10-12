Смородская сообщила, вернётся ли в «Локомотив»

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вчера, 14:16

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская не планирует возвращаться в клуб.

«Возможно ли мое возвращение в „Локомотив“? Нет, это исключено, ни за что туда не пойду. Мне не хочется никого спасать», – сказала Смородская.