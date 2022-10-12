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Смородская сообщила, вернётся ли в «Локомотив»

вчера, 14:16

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская не планирует возвращаться в клуб.

«Возможно ли мое возвращение в „Локомотив“? Нет, это исключено, ни за что туда не пойду. Мне не хочется никого спасать», – сказала Смородская.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:31
Смородина решила напомнить о себе.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:12
Фуууууу. Болельщики перекрестились.
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 15:58
Это от неё "Локомотив" спасать надо.
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 15:51
баба Оля там не нушна
97qgs7gr4g9f
97qgs7gr4g9f
вчера в 15:43
Жаба, не строй из себя спасателя
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 15:38
Ей пожизненно запретить даже думать о Локомотиве, не то что говорить. И задавать ей вопросы про Локо так же под запрет, а то, оборони Создатель, дойдёт до невесть чего непотребного. Например, что она возродила Локомотив))).
МапС
МапС
вчера в 15:38
Тетя Оля точно не фея.
Сп62
Сп62
вчера в 15:35
Искали тренера спасителя, а тут сама Оля нарисовалась.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Locomotive Breath (раскрыть)
вчера в 14:42
Вот эта фраза больше всего добила!
Кого она спасать собралась? Все только рады были от неё избавится... и не знали, что она оказывается спасительница была...
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 14:36
Дааа, уж. Вспоминается:" Баба дура не потому что дура..." и т.д.
"Мне не хочется никого спасать», – сказала Смородская."(с) Что, что простите?)))
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 14:35
Ни кто и не надеялся, что тетя Оля из "старухи Шапокляк" превратится в девочку, которая захочет всем помогать.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:27
Неужели Локо ещё не мало настрадался, что бы тётя Оля опять почтила своим вниманием Локо?
До появления немецкого десанта во главе с Цорном как раз её правление считалось самым чёрным в истории Локо.
Да у кого вообще повернулся язык спросить её об этом?
Если честно, то у меня сейчас одни эмоции и слова подбирать сложно... хочется ругаться матом!!!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:23
амурец
амурец
вчера в 14:21
Хорошая новость
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:18
Ну и слава богу!
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