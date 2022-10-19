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В состав учредителей «Уфы» вошла Республика Башкортостан

19 октября 2022, 19:49

В состав учредителей «Уфы» вошла Республика Башкортостан. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Радий Хабиров. В документе сказано:

Согласиться с предложением Министерства спорта Республики Башкортостан о вхождении Республики Башкортостан в состав учредителей автономной некоммерческой организации Футбольный клуб «Уфа» Республики Башкортостан.

Функции и полномочия от имени республики осуществляет региональный Минспорт. Министр спорта Башкортостана Руслан Хабибов определен представителем республики в составе высшего коллегиального органа управления клубом. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о финансовой ситуации в клубе.

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Уфа
Источник: tass.ru Фото: Антон Зайцев - Soccer.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 08:45
довольно серьёзная заявка !
какая-то поддержка гарантирована
Сп62
Сп62 ответ ЮЗИК (раскрыть)
19 октября в 21:01
В своё время так поступал в Татарстане Шаймиев.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
19 октября в 20:37
Спасут команду, но вот для какой лиги?
Знатог
Знатог
19 октября в 20:28
теперь заиграем.
ЮЗИК
ЮЗИК
19 октября в 20:08
В принципе так и должны свой клуб поддерживать
monah-10
monah-10
19 октября в 19:54
И что? Этот так называемый хозяин клуба и дальше будет жаловаться на все и вся. Натура такова
Гость
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