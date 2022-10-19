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19 октября 2022, 19:49

В состав учредителей «Уфы» вошла Республика Башкортостан. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Радий Хабиров. В документе сказано:

Согласиться с предложением Министерства спорта Республики Башкортостан о вхождении Республики Башкортостан в состав учредителей автономной некоммерческой организации Футбольный клуб «Уфа» Республики Башкортостан.

Функции и полномочия от имени республики осуществляет региональный Минспорт. Министр спорта Башкортостана Руслан Хабибов определен представителем республики в составе высшего коллегиального органа управления клубом. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о финансовой ситуации в клубе.