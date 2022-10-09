Терюшков покидает наблюдательный совет «Химок»

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков, являющийся членом наблюдательного совета ФК «Химки», сообщил, что будет дистанцироваться от клуба.
«Чтобы иметь возможность открыто высказывать позиции и взгляды на происходящее в российском футболе, считаю правильным дистанцироваться от ФК „Химки“. Остаюсь болельщиком подмосковной команды, а из попечительского совета по указанным выше причинам выхожу. „Химки“, только вперед!» — написал Терюшков в своем телеграм-канале.
один из умнейших людей современности дистанцируется ... )
один из умнейших людей современности дистанцируется ... )