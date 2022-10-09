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Терюшков покидает наблюдательный совет «Химок»

вчера, 19:47

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков, являющийся членом наблюдательного совета ФК «Химки», сообщил, что будет дистанцироваться от клуба.

«Чтобы иметь возможность открыто высказывать позиции и взгляды на происходящее в российском футболе, считаю правильным дистанцироваться от ФК „Химки“. Остаюсь болельщиком подмосковной команды, а из попечительского совета по указанным выше причинам выхожу. „Химки“, только вперед!» — написал Терюшков в своем телеграм-канале.

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Все комментарии
я из Химок
я из Химок
вчера в 22:20
Жалко что это Химкам не поможет. Он только воздух сотрясал, а гадят кое кто другие. Вот если бы они дистанцироваться начали... !
Сп62
Сп62
вчера в 20:58
Баба с воза...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 20:55
Вечно всякую хрень несёт, наверное за это и "попросили".
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:53
На хрен он там ваще был
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:37
А чего так не задалось?
memphis
memphis ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 20:19
Садыгов и папа на месте, так что вряд ли
112910415
112910415
вчера в 20:17
совсем беда у Химок !
один из умнейших людей современности дистанцируется ... )
Союзник противников
Союзник противников ответ memphis (раскрыть)
вчера в 20:04
Наоборот,это очищение организма от зловредных глистов."Спартак","Локо",теперь "подвал" очищают.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:03
    memphis
    memphis
    вчера в 19:55
    Если даже он свалил, то Химкам конец...
    Гость
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