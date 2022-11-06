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Стратегически «Зенит» — замок на песке. Возможно, Аршавин окажется прав

вчера, 17:33
Сергей Семак
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Андрей Сергеевич предлагал полную перестройку.

Аршавин предлагал путь «Шахтера»

Не буквально, конечно, но с отказом от повальной ставки на дорогущих иностранцев. У «горняков» с легионерами в прошлом сезоне Лиги чемпионов 2 ничьих и 4 поражения. У «Зенита» результаты не сильно лучше – одна победа в шести матчах. За «Шахтер» играли 11 бразильцев. В плей-офф Лиги Европы команда не вышла, а «Зенит» с Малкомом и компанией вылетел от «Бетиса». «Горняки» понимали, что не уговорят бразильцев остаться прошлым летом, отпустили много сильных игроков. В новой Лиге чемпионов из двадцати футболистов «Шахтера» лишь трое являются иностранцами, ни один из них не в железной основе. Состав с Трубиным, Матвиенко, Степаненко и Мудриком разок разгромил «Лейпциг». Могли обыграть «Реал» и «Селтик». Сил и опыта для выхода в плей-офф ЛЧ не хватило, ведь костяк – парни 20-23 лет. Но нет сомнений, что «Шахтер» выживет, да и в плей-офф Лиги Европы заработают, если повезет со жребием. А теперь летнее мнение Аршавина, заместителя директора «Зенита» о стратегии для его клуба:

Стоит ли удерживать легионеров в период без еврокубков? По-моему, надо всех отпустить и делать ставку на своих.

Аршавин не гений менеджмента, но человек хитрый, с интуицией. Предполагает, что самое раннее возвращение «Зенита» в ЛЧ – 2025 год. Хотя прогноз давался без учета реакции на включение новых клубов в структуру РФС. Если после такого решения союз исключат из УЕФА, то о еврокубках можно забыть. Малкома и Клаудиньо кормят обещанием, что «Зенит» будет в Европе. Как они отреагируют, если поймут, что надежды напрасны? Если разочаруются, как народ из «Локомотива», то поражение от «Ахмата» не последнее для Семака в чемпионате.

Семака тащат к титулу иностранцы

Лидеры при работе без мяча – Сантос, Барриос и Ловрен. А Родригао не Рубен Диаш, но тоже нужен на поле. Лидеры в атаке – Малком и Вендел, хотя полузащитник сочетает в себе разные качества, как Кузяев. Если посмотреть на средние оценки за сезон и сравнить с субъективным, но предметным анализом на основании просмотра всех матчей «Зенита», то можно смело констатировать, что в десятке лучших игроков Кузяев, но еще два россиянина замыкают список лишь потому, что Кассьерра играет неудачно, а Мантуан и Алип редко на поле. Впрочем, как и многие россияне в «Зените». Ерохин, Адамов, Круговой, Чистяков, Бакаев, Одоевский и Сутормин суммарно сыграли 1 460 минут, а один Дуглас провел на поле 1 440. Понятно, что в такой солидной компании легионеров голы перепадают россиянам – забивали Мостовой, Сергеев и Кузяев. Но в тройке нет ни одного равного по влиянию на коллектив с Денисовым, Широковым и Дзюбой на пиковых отрезках в карьерах этих россиян в «Зените».

Заброшенная академия вредит клубу

Аршавина, Кержакова и Быстрова воспитали. Малафеев и Денисов тоже свои парни. А вот Ионов и Петров из «Краснодара» не такие яркие примеры, воспитанник Кузяев сильнее. Но Далеру скоро тридцать лет, почти ветеран. Сутормин, Мусаев, Круговой, Терентьев и Васютин не надежды Карпина. Настолько богатый клуб, как «Зенит», мог бы построить школу, как у «Краснодара». Даже если бы выпускники уступали легионерам из основы, то сформировали подстраховку. У того же «Спартака» молодые россияне имеются. Если не уедет Абаскаль, то через год будут сильнее. А если «Зенит» потеряет ключевых легионеров, кто их спасет? Кержакову уже 35 лет, Ерохину – 33, Кузяеву – 29, Чистякову и Сутормину – по 28, Караваеву и Сергееву – по 27. Даже Адамов, который почти не играет, не семнадцатилетний. По классу сильный российский резерв не собрали. Мощные россияне отказывали «Зениту», не хотят сидеть на скамейке за спиной у бразильцев.

«Зенит» не готов к оттоку легионеров

А стоило готовиться. Страшно представлять, как изменится качество футбола команды Семака, если потеряют лишь четырех – Малкома, Сантоса, Барриоса и Вендела. Понятно, что Малкома и Клаудиньо примотали скотчем со знаком евро – их зарплаты в топ-5 не повторят. Но всякое в жизни случается. И ведь «Зенит» предупреждали. Слабость соперников позволила пройти первый круг без поражений, но осечка против «Ахмата» не была первой в сезоне. В Кубке проигрывали «Крыльям Советов» и «Спартаку», когда использовали ротацию. Понятно, что денег хватает, следующий шаг – переплачивать за молодых россиян. Сутормин, Чистяков и Ерохин уйдут, на их место возьмут новых. Вероятно, будут трансферные атаки на Соболева, Чалова и Тюкавина, чтобы заодно ослабить преследователей. Но стратегия работала, когда была Лига чемпионов, где все мечтают сыграть. «Зенит» явно не готов потерять лидеров, хотя предпосылок для такой развязки хватает.

Клубу не хватает спортивного директора

Сантос, Вендел и Барриос подарят один странный сезон команде, которая их хорошо приняла. Но зачем им оставаться надолго? Аршавин мыслит, как футболист – легионерам важна мотивация, большие деньги как стимул работают лишь на коротком отрезке. Семак в клубе без спортивного директора стратегию не выстроил. Лучше сделать шаг назад, заменив в основе часть легионеров, которые ближе всего к отъезду, но потом быстрее вернуться на вершину, чем допустить, чтобы однозначный фаворит, потеряв мотивацию, отчебучил что-то в стиле пятого места Манчини. Если в 2023 году «Зенит» потеряет ключевых легионеров, то вряд ли этим не воспользуются. Вероятно, мудрее поступают клубы, которые заманивают не таких востребованных легионеров – похоже, петербуржцы себе таких готовят в составе «Оренбурга», но делают упор на талантливых молодых россиян. У «Зенита» из этой группы один Одоевский, и тот не в основе.

В мире Лиги чемпионов и соперников, которые тоже имеют доступ к легионерам, игравших в РПЛ в недавнем прошлом, нынешняя стратегия чемпионов была верной. Но Аршавин может оказаться прав, ведь ситуация изменилась. Причем, в отличие от «Шахтера», петербуржцы могли перестраиваться плавно. Вместо этого выбрали стопроцентный упор на легионеров. А это риск бунта недовольных россиян в раздевалке, раскола в команде. Семак не доверяет Бакаеву и компании, а те в ответ не страхуют тренера на поле. Все сказанное выше идеально подходит к новому скандалу. Чистякова выгнали из команды после поражения от «Ахмата». Дмитрий ошибся на неудобной позиции, куда его отправил Семак, но у Малкома ужасных матчей за «Зенит» куда больше. При этом бразильцу, как и Кассьерре, давали третий и четвертый шансы. «Зенит» считается лишь с легионерами, которые теперь вольные птицы. Посмотрим, мудрая ли это стратегия.

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01 октябряВадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии7
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протон
протон
сегодня в 02:03
1) Еще год назад я писал, что Семак - тренер без своего мнения (меня тогда закидали камнями). 2) Чистяков. Да, возможно, его вина есть. Но! - оба мяча "Ахмат" вкатил в первые 8 минут; вопрос: а что, Семак, делало ваше хваленое "лучшее в лиге" нападение оставшиеся 82 минуты?.. 3) Кузяев. Вспомним, как Семак настырно ставил вместо него Оздоева; если оба были в составе, и менял Оздоева, - обязательно потом убирал с поля и Кузяева (почему?..)

Свои недочёты свалили на Чистякова так же легче, Одна и та же ситуация , мяч попадает в руку в одной игре пенальти в другой игры рукой не было . Игра с Краснодаром назначен пенальти , с Ахматом игры рукой не было , благо Ахмат уже вёл 2-0 А мы ещё жалуемся что на западе двойные стандарты .
Fedor Krikun
Fedor Krikun
сегодня в 01:40
Сейчас мне наплевать на Зенит.они сколько русских футболистов посадили на лавку,что бы им не мешали в других командах.Еще посадят ,если их не остановить!это же вредительство!!!
Санёк Киселёв
Санёк Киселёв ответ KnowSoccer (раскрыть)
вчера в 23:01
Ну с ЦСКА я думаю ещё хуже будет
KnowSoccer
KnowSoccer
вчера в 22:12
Уберите бабки из Зенита и последует по пути Анжи
godssii
godssii
вчера в 21:46
Какая чушь?!?
2 ляпа - 2 гола.
жаль не додавили !!!
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответ rubin kazzzan (раскрыть)
вчера в 21:35
Тем ценнее успех ФК Ростов у которого нет ни одного легионера.Состав полностью состоит из россиян
Kolenok
Kolenok
вчера в 21:09
Аршавин самый толковый из зенита.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ nubom (раскрыть)
вчера в 21:06
sorry , был невнимателен, учту.
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 20:48, ред.
Я вот ещё подумал, какую ошибку совершил Бакаев! Ведь спартаковцы его будут ненавидеть, а у нас тут в Питере дикий менталитет и патриотизм среди болельщиков и он никогда не станет своим и каждый его косяк будет встречен со свистом. Глупо сделал Зелимхан)
Izmar
Izmar
вчера в 20:46, ред.
Есть смысл назначать тренером Федотова, идущего по пути Кононова в никуда. А Зенит еще лет десять любым составом будет регулярно выигрывать и у цска, и у спартака.
nubom
nubom ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:42, ред.
"nubon" - неправильно. Правильно - nubom...
rubin kazzzan
rubin kazzzan ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
вчера в 20:26
Да не питерский, а в целом российский!!!!
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:22
Ну возможно тупо ослабили конкурента. Как Бавария покупает у Боруссии, так и здесь. Но я то что, радоваться Бакаеву должен?! Это неинтересно(
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:20
Совсем не о том, не понял ты меня)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 20:20
Просто ты исключаешь и не рассммотриваешь, такую цель Газпрома как ослабление конкурента. Именно с такой целью и был соблазнен Бакаев. Но таких мало. В основном люди выбирают футбол. Примеров отказа от перехода десятки.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:16
Файзулин, Зырянов, Анюков играли с Шавой, Малафеевым, Денисовым, то есть к топовым воспитанникам добавили (за недорого) игроков из регионов. А сейчас тупо гребут Дзюб, Бакаевых и хотят ещё Соболевых, отсыпая им незаслуженные контракты, при этом не имея костяк из топовых воспитанников. В общем ты меня неправильно понимаешь)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
вчера в 20:16
Я это вспомнил с одной целью показать природу любви к ленинградскому футболу и все. Которая продолжалась почти до Аршавинско-Кержаковсих времен, постепенно угасая с внедрением Газпрома.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 20:13
То, что ты называешь или считаешь питерским ментаитетом -это иное. Питерский менталитет - это общепринятое в Питере отношение ко всем не питерским. Если упрощенно и коротко. Так вот это отношение в футбольной среде стало высокомерным и заносчивым. Вот и все
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:12
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Димон Булыкин (раскрыть)
    вчера в 20:10
    Как же все запущено! Если Зырянов, Анюклв, Файзуллин, то это нормально , а если Соболев, или Дзюба, то это тот же легионер! Московских футболистов в Питере можно пересчитать на пальцах одной руки. А легионеров, начиная с Пюигринье, включая Риксена и Хагена, Лазовича, и Джорджевича, Губочана и до Ивана и Мантуана, я могу насчитать не менее 50. Просто по памяти.А меня тут некоторые называют патриотом московского футбола, хотя я знаю историю питерского футбола лучше многих фанов Зенита.
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 20:09
    «Я знаком с питерским менталитетом»

    Значит не знаком. Думаешь, что знаком, но сейчас написал неправильно. Я знаю, что условный Кокорин родом из Белгорода, а не из Москвы, как и Соболев не из Москвы. Москва тут не при чём. Просто многие, кого хотят купить, сейчас в московских клубах. И за этих многих переплатят в 2-3 раза больше, чем за незнакомого и более техничного бразильца. То есть это ещё и потенциально глупые трансферы.

    Ты даже не представляешь, как я болел за Тосно в полуфинале со Спартаком, а потом в финале. Столько эмоций и переживаний было, просто потому что выиграла своя команда с многими своими игроками, хотя, конечно, там не все были из Питера. Но по душе это была реально своя команда. Этого и хочется.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 20:05
    "На песке" это жестоко, понимаю, что истории нет, но всё таки
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 20:02, ред.
    Ну ты вспомнил Зенит 83 года прошлого века,тогда везде были свои игроки без легионеров.В остальном с тобой согласен,питерский футбол скорее мертв чем жив.
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 19:54
    Разумеется вырастить своего. Но что Дзюба, что Азмун одинаково получаются легионеры для «Ленинградского» футбола. И пришло засилье не только «всяких Текке, Домингесов, Ансальди, Нето, Алвешей и пр и пр.», но и всяких Дзюб, Кокориных, Бакаевых и пр. и пр.. Да, у них РФ паспорт, но для «Ленинградского» футбола они такие же леги, как Халк или Малком.

    Кстати, не соглашусь по поводу Текке и Домингеса. Они играли в то время, когда в составе были Малафеев, Денисов, Аршавин и команда ковала победы в УЕФА. Как раз та команда была с легами, с непитерскими Зыряновым, Анюковым, Файзулиным, но в ней реально ещё была питерская душа…

    В общем ещё раз, не вижу разницы, будет бегать за Зенит сейчас условный Соболев или вернётся Юри Альберто. Но я видел бы разницу, если бы дали шанс условному Шамкину.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Димон Булыкин (раскрыть)
    вчера в 19:33
    А почему ты не ставишь вопрос " А что лучше вырастить Кержакова, Аршавина , или купить Дзюбу, Азмуна , или кого то еще? Разумеется лучше вырастить своего. Я в свое время жил в Питере, в советские времена и был ярым поклонником ленинградского футбола. До сих пор вспоминаю с друзьями игру Юры Желудкова,братьев Морозовых , Дргачева, Завидонова Садырина, Васи Данилова, потом Казаченка, Толи Давыдова. А когда пришло засилье всяких Текке, Домингесов, Ансальди, Нето, Алвешей и пр и пр. и ленинградский футбол умер, я понял. что это сделал Газпром. В Москве спартаковский футбол жив. хоть и с легами, динмовский жив, армейский жив, ростовский жив , а ленинградского увы нет.
    Сп62
    Сп62
    вчера в 19:27
    Из всех наших экспертов Аршавин, как аналитик футбола, наиболее сильный. По крайней мере, он заставляет задуматься.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ nubom (раскрыть)
    вчера в 19:23
    ..."есть ли смысл сохранять сейчас бразильцев, я не знаю, но я очень не хочу увидеть в команде Соболевых, Чаловых и прочих..." Гражданин "nubon". Во - первых я глубокий провинциал, а не москвич. Но во вторых у него иной подтекст. Названные им люди не урожденные Москвы , и не все воспитанники московского футбола, но у него сквозит явная "москофобия", что типично для питерских. Я знаком с питерским менталитетом, этом плане москвичи более толерантны и терпимы. Дело все в том, что эта заносчивость у питерских появилась около 8-10- лет назад с приходом огромных денег Газпрома.. Давно известно. что больше всего людей портят большие деньги и большая власть. Приход огромных госденег Газпрома в Зенит вызвал в Питере манию величия. Так что успокойся и не ищи в моих словах московский патриотизм. Его нет.
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 19:18
    А какая разница купить Дзюбу или купить Азмуна? Чалова или Клаудиньо? Никакой! Экономически и по-спортивному лучше тогда купить техничного бразилу, чем за те же деньги урвать кого-то, например, из ЦСКА! И тот и другой чужие, их не подарил футбольному миру клуб. И какая разница петербургскому болельщику? Честно, никакой. Что, нас заставят на трибунах болеть за очередного Соболева, как заставляли болеть за Дзюбу?!?!
    Ещё раз, уж лучше вложить в крутого бразилу деньги, если прям хочется повысить уровень игры команды, если допустим играли бы в ЛЧ, а россияне пусть играют свои, из академии! А уж тем более в сложившейся без еврокубков ситуации!
    Да и тебе будет приятно, что вот возьмут и раздербанят тот же ЦСКА? Зачем?

    Вырастить Шаву и Кержа - это топ! Да, были 10е в 2002, но потом как парни поднялись, свои парни, которых подарил футбольному миру клуб!
    nubom
    nubom ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 19:09
    Извините московский патриот, но вы видно не дочитали Димона Булыкина:
    "Уж лучше пусть бегают СВОИ воспитанники, уж лучше мы будем 5е, чем терпеть это...".
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Димон Булыкин (раскрыть)
    вчера в 19:04, ред.
      Гость
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