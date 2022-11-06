Стратегически «Зенит» — замок на песке. Возможно, Аршавин окажется прав

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вчера, 17:33

Андрей Сергеевич предлагал полную перестройку.

Аршавин предлагал путь «Шахтера»

Не буквально, конечно, но с отказом от повальной ставки на дорогущих иностранцев. У «горняков» с легионерами в прошлом сезоне Лиги чемпионов 2 ничьих и 4 поражения. У «Зенита» результаты не сильно лучше – одна победа в шести матчах. За «Шахтер» играли 11 бразильцев. В плей-офф Лиги Европы команда не вышла, а «Зенит» с Малкомом и компанией вылетел от «Бетиса». «Горняки» понимали, что не уговорят бразильцев остаться прошлым летом, отпустили много сильных игроков. В новой Лиге чемпионов из двадцати футболистов «Шахтера» лишь трое являются иностранцами, ни один из них не в железной основе. Состав с Трубиным, Матвиенко, Степаненко и Мудриком разок разгромил «Лейпциг». Могли обыграть «Реал» и «Селтик». Сил и опыта для выхода в плей-офф ЛЧ не хватило, ведь костяк – парни 20-23 лет. Но нет сомнений, что «Шахтер» выживет, да и в плей-офф Лиги Европы заработают, если повезет со жребием. А теперь летнее мнение Аршавина, заместителя директора «Зенита» о стратегии для его клуба:

Стоит ли удерживать легионеров в период без еврокубков? По-моему, надо всех отпустить и делать ставку на своих.

Аршавин не гений менеджмента, но человек хитрый, с интуицией. Предполагает, что самое раннее возвращение «Зенита» в ЛЧ – 2025 год. Хотя прогноз давался без учета реакции на включение новых клубов в структуру РФС . Если после такого решения союз исключат из УЕФА , то о еврокубках можно забыть. Малкома и Клаудиньо кормят обещанием, что «Зенит» будет в Европе. Как они отреагируют, если поймут, что надежды напрасны? Если разочаруются, как народ из «Локомотива», то поражение от «Ахмата» не последнее для Семака в чемпионате.

Семака тащат к титулу иностранцы

Лидеры при работе без мяча – Сантос, Барриос и Ловрен. А Родригао не Рубен Диаш, но тоже нужен на поле. Лидеры в атаке – Малком и Вендел, хотя полузащитник сочетает в себе разные качества, как Кузяев. Если посмотреть на средние оценки за сезон и сравнить с субъективным, но предметным анализом на основании просмотра всех матчей «Зенита», то можно смело констатировать, что в десятке лучших игроков Кузяев, но еще два россиянина замыкают список лишь потому, что Кассьерра играет неудачно, а Мантуан и Алип редко на поле. Впрочем, как и многие россияне в «Зените». Ерохин, Адамов, Круговой, Чистяков, Бакаев, Одоевский и Сутормин суммарно сыграли 1 460 минут, а один Дуглас провел на поле 1 440. Понятно, что в такой солидной компании легионеров голы перепадают россиянам – забивали Мостовой, Сергеев и Кузяев. Но в тройке нет ни одного равного по влиянию на коллектив с Денисовым, Широковым и Дзюбой на пиковых отрезках в карьерах этих россиян в «Зените».

Заброшенная академия вредит клубу

Аршавина, Кержакова и Быстрова воспитали. Малафеев и Денисов тоже свои парни. А вот Ионов и Петров из «Краснодара» не такие яркие примеры, воспитанник Кузяев сильнее. Но Далеру скоро тридцать лет, почти ветеран. Сутормин, Мусаев, Круговой, Терентьев и Васютин не надежды Карпина. Настолько богатый клуб, как «Зенит», мог бы построить школу, как у «Краснодара». Даже если бы выпускники уступали легионерам из основы, то сформировали подстраховку. У того же «Спартака» молодые россияне имеются. Если не уедет Абаскаль, то через год будут сильнее. А если «Зенит» потеряет ключевых легионеров, кто их спасет? Кержакову уже 35 лет, Ерохину – 33, Кузяеву – 29, Чистякову и Сутормину – по 28, Караваеву и Сергееву – по 27. Даже Адамов, который почти не играет, не семнадцатилетний. По классу сильный российский резерв не собрали. Мощные россияне отказывали «Зениту», не хотят сидеть на скамейке за спиной у бразильцев.

«Зенит» не готов к оттоку легионеров

А стоило готовиться. Страшно представлять, как изменится качество футбола команды Семака, если потеряют лишь четырех – Малкома, Сантоса, Барриоса и Вендела. Понятно, что Малкома и Клаудиньо примотали скотчем со знаком евро – их зарплаты в топ-5 не повторят. Но всякое в жизни случается. И ведь «Зенит» предупреждали. Слабость соперников позволила пройти первый круг без поражений, но осечка против «Ахмата» не была первой в сезоне. В Кубке проигрывали «Крыльям Советов» и «Спартаку», когда использовали ротацию. Понятно, что денег хватает, следующий шаг – переплачивать за молодых россиян. Сутормин, Чистяков и Ерохин уйдут, на их место возьмут новых. Вероятно, будут трансферные атаки на Соболева, Чалова и Тюкавина, чтобы заодно ослабить преследователей. Но стратегия работала, когда была Лига чемпионов, где все мечтают сыграть. «Зенит» явно не готов потерять лидеров, хотя предпосылок для такой развязки хватает.

Клубу не хватает спортивного директора

Сантос, Вендел и Барриос подарят один странный сезон команде, которая их хорошо приняла. Но зачем им оставаться надолго? Аршавин мыслит, как футболист – легионерам важна мотивация, большие деньги как стимул работают лишь на коротком отрезке. Семак в клубе без спортивного директора стратегию не выстроил. Лучше сделать шаг назад, заменив в основе часть легионеров, которые ближе всего к отъезду, но потом быстрее вернуться на вершину, чем допустить, чтобы однозначный фаворит, потеряв мотивацию, отчебучил что-то в стиле пятого места Манчини. Если в 2023 году «Зенит» потеряет ключевых легионеров, то вряд ли этим не воспользуются. Вероятно, мудрее поступают клубы, которые заманивают не таких востребованных легионеров – похоже, петербуржцы себе таких готовят в составе «Оренбурга», но делают упор на талантливых молодых россиян. У «Зенита» из этой группы один Одоевский, и тот не в основе.