Бога скоро определится со своим будущим

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вчера, 09:56

Футболист «Аталанты» определится со своим будущим в ближайшие несколько месяцев на фоне интереса «Лестера», пишет Calciomercato.



25-летний футболист в этом сезоне отыграл за «Аталанту» всего 57 минут. Итальянцы же готовы рассмотреть только вариант с арендой.