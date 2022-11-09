Бога скоро определится со своим будущим

Футболист «Аталанты» Жереми Бога определится со своим будущим в ближайшие несколько месяцев на фоне интереса «Лестера», пишет Calciomercato.
25-летний футболист в этом сезоне отыграл за «Аталанту» всего 57 минут. Итальянцы же готовы рассмотреть только вариант с арендой.
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