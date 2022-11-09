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Бога скоро определится со своим будущим

вчера, 09:56

Футболист «Аталанты» Жереми Бога определится со своим будущим в ближайшие несколько месяцев на фоне интереса «Лестера», пишет Calciomercato.

25-летний футболист в этом сезоне отыграл за «Аталанту» всего 57 минут. Итальянцы же готовы рассмотреть только вариант с арендой.

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Все комментарии
2f8u5qyd58uu
2f8u5qyd58uu ответ kirapala (раскрыть)
вчера в 10:04
Да уж, за 9 дней даже октябрьские итоги не подведены, вместо Мансити - Челси актуальнейшие хапоэлевские разборки... Всё просто колом встало, как Давид Янг ушёл
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ kirapala (раскрыть)
вчера в 10:01
Здравствуйте. Сейчас в линии есть некоторые матчи которые будут сыграны сегодня.
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