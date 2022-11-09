Мостовой: «Можно ли меня представить в „Зените“? Если позовут, то, пойду»

Бывший игрок «Спартака» высказался о словах экс-тренера «красно-белых» о готовности работать в «Зените» или ЦСКА .

По-спортивному я его понимаю. Но почему ему в Италии никто не предлагает работу? Это важный момент. Все хотят поехать в Россию, у нас же хорошо платят. Можно ли меня представить в «Зените»? Если позовут, то, пойду, конечно. Это же предложение по работе, почему бы и нет? Если в «Спартак» не зовут даже на игры, то почему бы и нет. Ситуации разные бывают. Я нормально к этому отношусь. Работа есть работа.