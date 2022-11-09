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Мостовой: «Можно ли меня представить в „Зените“? Если позовут, то, пойду»

вчера, 17:50

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о словах экс-тренера «красно-белых» Массимо Карреры о готовности работать в «Зените» или ЦСКА.

По-спортивному я его понимаю. Но почему ему в Италии никто не предлагает работу? Это важный момент. Все хотят поехать в Россию, у нас же хорошо платят. Можно ли меня представить в «Зените»? Если позовут, то, пойду, конечно. Это же предложение по работе, почему бы и нет? Если в «Спартак» не зовут даже на игры, то почему бы и нет. Ситуации разные бывают. Я нормально к этому отношусь. Работа есть работа.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 22:48
Пока зовут только языком чесать
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 21:54
А что , ГОЛУБОЙ тебе к лицу ! )))
KURUM
KURUM
вчера в 21:54
В каждом интервью включает обиженного, ищет место под солнцем..
Смирись уже, начни с ДЮСШ..
pomor45
pomor45
вчера в 19:56
Представить Мостового в Зените можно, но подпускать нельзя на версту. Есть уже один Мостовой - достаточно и его.
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:18
Мостового не позовут в Зенит, потому что там есть свой, проверенный годами, стабильный и устраивающий весь Газпром, манекен, который ещё долго посидит-поманекенит на газпромовском неиссякаемом ресурсе и никакие другие Мостовые манекены там не нужны.
makkie
makkie
вчера в 19:10
Даёшь Мостового в Зените!
godssii
godssii
вчера в 19:04
Фу Фу Фу ...
не дай Бог!!!
Futurista
Futurista
вчера в 18:13
Не зовут тебя в Спартак
Потому что ты чудак...
Loko57
Loko57
вчера в 18:13
Представить Мостового в Зените невозможно!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:10, ред.
Стать тренером Зенита - кратчайший путь быть приглашённым на матчи Спартака...ну пару раз в сезон так уж точно гарантированно....))
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:00
Вообщем ничего святого. Деньги 💰 не пахнут.
Гость
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